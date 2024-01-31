Волочкова – Валиевой: «Ты прекрасный человек, феноменальный спортсмен. Люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения – быдло»

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева контент Анастасия Волочкова Фигурное катание

Анастасия Волочкова поддержала Камилу Валиеву после решения о дисквалификации.

«Хочу сказать Камиле: ты замечательная девушка, прекрасный человек, феноменальный спортсмен, выступления которого я смотрю каждый день. Все люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения – быдло, которое хочет хайпа на чужом имени.

Не нужно обращать внимания на них. Надо продолжать идти вперед. В моем лице у тебя всегда есть друг.

Мы гордимся спортсменами, которые приносят славу России. Камила одна из них. Для нее это испытание жизни, это будет показателем силы и ее духа», – сказала балерина.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

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56 комментариев
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Бузова, Волочкова .... Мы всё ближе к Джигурде
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От Волочковой обвинения в быдлячестве слышать весьма забавно)
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Остановитесь! Волочкову то зачем спрашивать. Вы видели во что она превратилась? Зачем нам знать ее мнение?
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Панин не давал комментарии?
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Ответ lepestok
Комментарий скрыт
она свое поведение не может внятно объяснить, зачем про Камилу ее спрашивать. Вряд ли она вообще следит за ФК. Она не просыхает последние годы
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Она это сказала на шпагате?
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"Люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения – быдло" - сказала Волочкова и села на шпагат, показав свои прелести.
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Ответ selso99
Бузова, Волочкова .... Мы всё ближе к Джигурде
###, #####
и Джигурда!
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Прекрасный человек! Только зачем то запрещенные препараты принимала! Опозорила нашу и без того малоавторитетную державу! А так .... милая
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От быдла и слышим...
ПыСы Спортсу в заголовок можно слово - быдло, а я пишу и мне выдаёт "возможно ваш комментарий нарушает правила"
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Побережье Эгейcкого моря. Среди зарослей винограда на мягкой изумрудной траве сидела прекрасная девушка с голубыми глазами и золотыми нитями вышивала слово ###.
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Мне кажется, что Джигурда уже близко 😆
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Валиева сможет зарабатывать показывая всем свою растяжку как Волочкова.
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А все уже беспокоиться начали, почему молчит балерина всея страны.
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Ответ nina1212
она свое поведение не может внятно объяснить, зачем про Камилу ее спрашивать. Вряд ли она вообще следит за ФК. Она не просыхает последние годы
это неправда. Вчера под постом Авербуха она оставила коммент в поддержку Камилы) Многие любят ФК) тем более все девочки медийные лица
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Ответ selso99
Бузова, Волочкова .... Мы всё ближе к Джигурде
....и всё дальше от бога
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Как я понимаю Настя не совсем в теме )
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Ответ Арсений1990
От быдла и слышим... ПыСы Спортсу в заголовок можно слово - быдло, а я пишу и мне выдаёт "возможно ваш комментарий нарушает правила"
это другое жы ))))))
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Горшочек , не вари!!!!
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Лоза, Волочкова... Спортс, астанавись :D
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Ну, Волочкова спец по быдлу
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А это она недавно справила малую нужду под соседской елкой?
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Ответ mold-cel
Панин не давал комментарии?
он жы в америке
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Ответ Христиан Юла
Анастасия Юрьевна совсем не зря заслуженная артистка РФ, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.
застуженная...???
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Ответ KMR
Кроме Гузеевой вроде все отметились
да уж...))))))
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У Валиевой и Волочковой много общего. Обе с позором закончили свои карьеры, обе постоянно демонстрируют всем свой шпагат к месту и не к месту.
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Ну вот и вторая серия началась. Ждем речевки курсантов, билборды на дорогах и посты блогеров. А когда следующая девочка задумается о читинге, она будет вспоминать эту историю. Ну и пусть меня поймают, зато детям про меня расскажут, и заставят картинки в поддержку рисовать.
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Сказала балерина, сидя под ёлкой, на своей загородной даче.
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Ответ Игорь Новиков
А кто пытается забрать, кстати, кто-то из ее окружения, кто допинг вкинул?) Она же про этих людей?
во всем виноват дедушка...
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Повылазили главные патриоты, социальный рейтинг на хайпе нализывать
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