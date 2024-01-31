Волочкова – Валиевой: «Ты прекрасный человек, феноменальный спортсмен. Люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения – быдло»

Анастасия Волочкова поддержала Камилу Валиеву после решения о дисквалификации.

«Хочу сказать Камиле: ты замечательная девушка, прекрасный человек, феноменальный спортсмен, выступления которого я смотрю каждый день. Все люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения – быдло, которое хочет хайпа на чужом имени.

Не нужно обращать внимания на них. Надо продолжать идти вперед. В моем лице у тебя всегда есть друг.

Мы гордимся спортсменами, которые приносят славу России. Камила одна из них. Для нее это испытание жизни, это будет показателем силы и ее духа», – сказала балерина.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?