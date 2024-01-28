Артур Даниелян: «Так или иначе, у меня есть прогресс. Пусть он пока не касается соревнований, но есть в тренировках»

Артур Даниелян рассказал о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

– Вы уже второй год работаете в группе Евгения Рукавицына. Как на данный момент можете оценить совместную работу?

– Мне кажется, у нас сложился хороший тандем, хорошие отношения со всей командой. Несмотря на все «подарки» судьбы, мы двигаемся вперед. Я считаю, у меня, так или иначе, есть какой-то прогресс. Пусть он пока не касается соревнований, но есть в тренировках.

Я много где прибавил, даже в этом сезоне. У меня стали лучше вращения, дорожки. Мне кажется, мы развиваемся.

– Вы всегда поражаете своим позитивным настроем. Где вы находите мотивацию, чтобы, несмотря ни на что, продолжать?

– Мотивацию можно найти практически везде: в семье, в друзьях, в твоих личных целях, даже если ты о них в какой-то момент забыл и уже потерял надежду. Нужно вспомнить, к чему ты шел все эти годы. И неважно, что пару лет назад у меня было другое понимание того, как будет складываться мое будущее. Такова жизнь, что мне придется пройти такой длинный тернистый путь, чтобы к чему-то прийти.

Это поможет мне в будущем даже просто как человеку, потому что я не думаю, что это моя единственная черная полоса в жизни. Дальше я стану взрослей, у меня будет семья и дети. Хочется быть для них примером – никогда не надо сдаваться. Для меня мои родители стали примером того, что никогда не нужно опускать руки, надо отовсюду выкарабкиваться и делать все возможное.

– Вы скучаете по тому Артуру, которым вы были три-четыре года назад?

– Я бы не сказал, что скучаю. Если мы берем катание, мне нравится то, какой я сейчас. Но я скучаю по себе совсем маленькому. Недавно общались с мамой на тему, каким я был в детстве. Она говорит, что меня было не удержать. Меня держали за бортом, чтобы я не вылетел на лед – я очень хотел выступать. Я прямо рвался на лед, был очень уверенным в себе, мне никто не был указом. Если сказал, что буду прыгать вот этот прыжок, даже если он у меня нестабильный, то я буду прыгать.

Хочется вот этого детского запала, – сказал Даниелян.