«Здорово, что у нас такие талантливые дети. Будем надеяться, кто-то из них «доживет» до крупных взрослых соревнований». Мозер о юных фигуристах

Теги сборная России чемпионат России Аделина Сотникова мужское катание женское катание Нина Мозер Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Нина Мозер оценила перспективы фигуристов-юниоров на взрослых соревнованиях.

В частности, Мозер высказалась об итогах чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге, где юные фигуристы исполняли элементы ультра-си.

«Помните, как Аделина Сотникова выиграла чемпионат страны в столь юном возрасте (в декабре 2008-го, когда ей было 12 лет – Sports.ru), тогда это было разрешено. Таких примеров очень много.

То, что происходит теперь – посмотрим, как будет складываться наша жизнь. Меняется возрастной критерий, понятно, что не все эти талантливые и легкие дети, когда станут взрослыми, будут делать то, что делают сейчас.

Здорово, что мы это видим, здорово, что у нас такие талантливые дети, будем надеяться, что кто-то из них «доживет» в спорте до того момента, когда надо будет выходить на крупные взрослые соревнования», – сказала  гендиректор Федерации фигурного катания Москвы, заслуженный тренер России Нина Мозер.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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3 комментария
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А если не доживёт, мы не виноваты, законы Дарвина, никто не отменял, добавила Мозер.
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В 2008 году в ЖО была такая жопа, что выступление "надежд ФК" было просто необходимым. Поэтому сравнивать то время и нынешнее - неправильно.
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