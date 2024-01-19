Алена Принева: «В 10-й класс пойду в медицинский профиль. Если не пойдет с фигурным катанием, стану врачом»
Фигуристка Алена Принева рассказала, что может пойти учиться на врача.
– Твой тренер Екатерина Моисеева, сказала, что ты очень эмоциональный человек. В чем это выражается?
– Во всем. У меня может быть радость и злость одновременно, это непредсказуемо. Я очень часто выражаю свои эмоции и почти не держу их в себе.
– Что тебя может расстроить?
– Да ничего. Захотелось поплакать – поплакала.
– Если бы не фигурное катание, то что?
– Я пошла бы учиться на врача, на косметолога. В 10-й класс я точно пойду в медицинский профиль, а потом, если карьера продолжится, то пойду на тренера – биологию в любом случае надо сдавать. Химию еще сдам. Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом, – сказала Принева.
Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
Если же с карьерой не сложится - то тогда уже можно полностью посвятить себя учёбе и выбрать профессию, которая этого требует.
Не думаю, что к моменту окончания ординатуры Семененко будет заведомо хуже всех сокурсников
Что за глупости, лишь бы прикопаться. Многие вообще на врача идут просто потому что в семье врачи - и ничего, хорошие специалисты выходят.
Вообще не понимаю, откуда некоторые комментаторы тут вычитали будто она хочет как Семененко совмещать или что замечталась, как Косторная. Девочка вполне внятно свой очень простой план изложила, надо ещё постараться чтоб его не понять. Но, судя по комментам в топе, многие успешно справились.