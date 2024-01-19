Алена Принева: «В 10-й класс пойду в медицинский профиль. Если не пойдет с фигурным катанием, стану врачом»

Фигуристка Алена Принева рассказала, что может пойти учиться на врача.

– Твой тренер Екатерина Моисеева, сказала, что ты очень эмоциональный человек. В чем это выражается?

– Во всем. У меня может быть радость и злость одновременно, это непредсказуемо. Я очень часто выражаю свои эмоции и почти не держу их в себе.

– Что тебя может расстроить?

– Да ничего. Захотелось поплакать – поплакала.

– Если бы не фигурное катание, то что?

– Я пошла бы учиться на врача, на косметолога. В 10-й класс я точно пойду в медицинский профиль, а потом, если карьера продолжится, то пойду на тренера – биологию в любом случае надо сдавать. Химию еще сдам. Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом, – сказала .