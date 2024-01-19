Алена Принева: «В 10-й класс пойду в медицинский профиль. Если не пойдет с фигурным катанием, стану врачом»

Теги сборная России женское катание Алена Принева Екатерина Моисеева Фигурное катание

Фигуристка Алена Принева рассказала, что может пойти учиться на врача.

– Твой тренер Екатерина Моисеева, сказала, что ты очень эмоциональный человек. В чем это выражается?

– Во всем. У меня может быть радость и злость одновременно, это непредсказуемо. Я очень часто выражаю свои эмоции и почти не держу их в себе.

– Что тебя может расстроить?

– Да ничего. Захотелось поплакать – поплакала.

– Если бы не фигурное катание, то что?

– Я пошла бы учиться на врача, на косметолога. В 10-й класс я точно пойду в медицинский профиль, а потом, если карьера продолжится, то пойду на тренера – биологию в любом случае надо сдавать. Химию еще сдам. Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом, – сказала Принева.

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43 комментария
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"Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом."
Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
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Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
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одна нейрохирургиня уже вышла из фк )
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+17
медицинский, как какой то вторичный вариант, вообще не понимаю. самая нужная и ответственная профессия. как можно рассуждать, если куда то не получится, пойду в медицину. жуть просто.
+16
-2
+14
Ответ Katerina Sunny
"Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом." Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
ЕГЭ и там и там по биологии, а она еще школьница так что на этом уровне и мыслит. Так что нормальные рассуждения, не лишенные логики
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-1
+9
Дожили! Одно дело, не поступлю в медицинский, буду тренером… Но наоборот…
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+8
Молодец Алена , уже сейчас понимает , что спорт это временно , и надо иметь профессию , чтобы полноценно жить после спорта ,удачи Алене и в спорте и в жизни !
+10
-3
+7
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
я бы не пошла. у меня сын готовится к поступлению в мёд. не отвлекается сейчас ни на что. спорт бросил. биология очень сложна.
+6
0
+6
Вот мы стебались над Загитовой и ее активностями, типа хорошо что не попробовала быть хирургом, вот и дошутились. Хотя косметолог не хирург, последствия ошибки поменьше
+8
-4
+4
Ответ Sonyas
Дожили! Одно дело, не поступлю в медицинский, буду тренером… Но наоборот…
Если карьера продолжится, то параллельно учиться на врача - вряд ли возможно. Алёна тут более реалистично мыслит, чем Косторная в том же возрасте. Выбирает карьеру в ФК. Тренерское образование в таком случае у наших топов идёт комплектом.

Если же с карьерой не сложится - то тогда уже можно полностью посвятить себя учёбе и выбрать профессию, которая этого требует.
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Ответ Katerina Sunny
"Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом." Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
Так это разница и отражается в том, что учиться на врача она сможет только если завершит карьеру. А учёба на тренера возможна и если с карьерой в фигурном катании дальше всё сложится. Разумно мыслит по-моему - либо ФК, либо медицина. Не надеется успеть всё и сразу.
+3
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+3
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
Нейтан Чен тоже на врача учится. Да, в олимпийский сезон брал академ, но в целом совмещал.
Не думаю, что к моменту окончания ординатуры Семененко будет заведомо хуже всех сокурсников
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Ответ Юлия
медицинский, как какой то вторичный вариант, вообще не понимаю. самая нужная и ответственная профессия. как можно рассуждать, если куда то не получится, пойду в медицину. жуть просто.
Пока надежда на успешную карьеру в фигурном катании для неё очевидно приоритетнее. Было бы странно продолжать, чётко намереваясь завершить к семнадцати.
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Ответ Katerina Sunny
На тренера подходит всем спортсменам, кто больше никуда не поступил. Только там риск гораздо меньше, если есть пробелы в знаниях. И из последних поколений, пока никто не работает врачом, так что должно пройти ещё много времени, чтобы не только диплом кто-то получил, но и работать начал по специальности. Основная масса идёт тренировать.
Вы говорите о спортсменах, которые к моменту окончания школы продолжалась карьера в фигурном катании. О многих из тех, кто к этому моменту завершил - мы ничего и не знаем. Если Алёна завершит - не вижу, как уже завершённая карьера ей сможет помешать поступать и учиться. Ей пока всего 13
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Ответ Katerina Sunny
И вас не смущает, что она, совмещая учёбу с ФК, рассматривает медицинский профиль? Или там учиться не надо?
Так это просто профиль в школе с упором на биологию и химию - как она верно замечает, подходит и для поступления на тренера тоже
+2
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+2
Ответ Vasily Ivanov
Потеря лица меньше ошибка ? Как знать....
Это если говорить про хирургическую косметологию. Есть ещё терапевтическая, она, как правило, ограничивается инъекциями или вообще проходит без нарушения кожных покровов. Она, конечно, не гарантирует 100% безопасность, но всяко проще хирургической. Главное - честно учиться, а не путём серой косметологии идти.
+3
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+2
Ответ Юлия
медицинский, как какой то вторичный вариант, вообще не понимаю. самая нужная и ответственная профессия. как можно рассуждать, если куда то не получится, пойду в медицину. жуть просто.
Не вторичный, просто она понимает, что нереально совмещать. Трезво рассуждает в 13 лет.
+2
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Понятно, что для неё фигурное катание ближе. У меня был тоже выбор в гуманитарные ВУЗы, точные науки запустил. Поэтому институт физкультуры, пединститут факультет физвоспитания или медицинский. В нашей баскетбольной команде ДЮСШа, только один поступал и поступил в пединститут на факультет физвоспитания 5 ребят поступили в медицинский 3 в авиационный 3 в университет и да в политех. И только двое никуда не стали поступать, а пошли работать, один водителем, а другой на завод.
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Но не донесли что медицина это призвание, и стратегия "не получилось быть царем, пойду псарем" в некоторых профессиях не катит. Тут скорее случай примерно как с Косторной. Но в любом случае удачи ей, ее стремления весьма похвальны пусть и малореализуемы на практике.
Малореализуемо - это совмещать, как Семененко. А выбирать между ФК и медициной, не надеясь успеть везде - как раз реалистично.
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Ответ Мария Тихонова
Так судя по сказанному ей - как раз донесли. Она же говорит, что на врача пойдт только если не сложится к моменту окончания школы с профессиональным спортом.
Но не донесли что медицина это призвание, и стратегия "не получилось быть царем, пойду псарем" в некоторых профессиях не катит. Тут скорее случай примерно как с Косторной. Но в любом случае удачи ей, ее стремления весьма похвальны пусть и малореализуемы на практике.
+1
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+1
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
Так судя по сказанному ей - как раз донесли. Она же говорит, что на врача пойдт только если не сложится к моменту окончания школы с профессиональным спортом.
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Ответ Александр Скворцов
История ФК знает примеры выдающихся фигуристов, которые стали знаменитыми врачами. Например, серебряный призёр ЧМ 1967 года француз Ален Кальма, который стал выдающимся хирургом, участником команды врачей, которая первой во Франции провела операцию по замене сердца пациента на донорское, был министром Франции, главой НОК Франции, зажигал олимпийский огонь на ОИ 1968 года и т. д. Немец Ян Хоффман, был двухкратным ЧМ и знаменитым профессором, медиком-ортопедом.
Ну давайте все таки сделаем скидку на время, интенсивность тренировочного процесса сейчас и тогда вещи не сопоставимые.
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
История ФК знает примеры выдающихся фигуристов, которые стали знаменитыми врачами. Например, серебряный призёр ЧМ 1967 года француз Ален Кальма, который стал выдающимся хирургом, участником команды врачей, которая первой во Франции провела операцию по замене сердца пациента на донорское, был министром Франции, главой НОК Франции, зажигал олимпийский огонь на ОИ 1968 года и т. д. Немец Ян Хоффман, был двухкратным ЧМ и знаменитым профессором, медиком-ортопедом.
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Ответ Katerina Sunny
"Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом." Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
На тренера учатся нормально. В этом году проходной балл на спорт был 198 баллов, в прошлом 204 - 206. Это 2 экзамена ЕГЭ плюс проф испытание, максимум на 30 баллов. То есть сказать что совсем уж неучи поступают, нельзя! И поступить надо, и учится надо. Без экзаменов берут от чемпиона Европы по взрослым. Остальные поступают как все и учатся нормально как все. Откуда такие мифы про физвуз, не понимаю!
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Ответ Katerina Sunny
На мой взгляд, врачами должны идти учиться и потом работать, не по остаточному принципу. Всё-таки эта специальность касается здоровья и жизни других людей.
То есть ни из кого из тех, кто к поступлению колебался, на врача идти или по другой специальности - врача уже не получится? Выбирать нельзя, только уверенно гореть одним призванием?

Что за глупости, лишь бы прикопаться. Многие вообще на врача идут просто потому что в семье врачи - и ничего, хорошие специалисты выходят.
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Ответ unknownman
Может она и не собирается как Семененко в университетские годы кататься. Во-вторых, с чего такое обожествление профессии врача? Это такие же люди, как и все, умных среди них не больше, чем в среднем. Записывают со слов пациента, потом назначают лечение по шаблону. Хирургия, да, сложна, но там в первую очередь опыт и натренированные руки.
Так она ровно это и сказала - что если не будет в универские годы уже кататься, то поступит на врача. А если ещё будет - то на тренера.

Вообще не понимаю, откуда некоторые комментаторы тут вычитали будто она хочет как Семененко совмещать или что замечталась, как Косторная. Девочка вполне внятно свой очень простой план изложила, надо ещё постараться чтоб его не понять. Но, судя по комментам в топе, многие успешно справились.
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Хорошая девочка, но тут явно недоработка родителей, что не смогли донести что профессиональный спорт и учеба на врача не совместимы. Мне тут конечно все ткнут примером Семененко, но скажите честно, вы сами пошли бы на прием к такому врачу ?
я бы в койку запрыгнул
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Ответ Katerina Sunny
"Если не пойдет с фигурным катанием, то стану врачом." Как всё просто. Пойти учиться на тренера и учиться на врача - это такая огромная разница. На тренера учатся так же, как получает большинство фигуристов образование в школе.
В 13 лет всё просто)
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Ого, вот это планы! Ну удачи!
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Напомните, сколько среди медиков бывших профессиональных фигуристов?
А в 13 - фигуристы уже профессиональные?
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