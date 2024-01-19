Принева о четверных: «Буду и флип, и лутц напрыгивать, чтобы все было стабильное»

Теги сборная России женское катание Алена Принева Фигурное катание

Фигуристка Алена Принева рассказала о работе над четверными прыжками.

– У тебя есть четверной лутц, нарабатываешь флип. Почему решила пробовать именно старшие квады?

– Изначально я начинала учить сальхов и аксель, потом риттбергер и флип. Сначала я прыгнула флип, а потом уже лутц. Флип долго не делала, так как напрыгивала лутц, поэтому он у меня более стабильный. В этом сезоне восстановила флип.

– Возможно, что у тебя в программе будет и лутц, и флип?

– Да. Два лутца и один флип.

– Пробовала исполнить такой контент?

– Пробовала, но падала с лутца во второй половине. Получается, если ставить флип, то он будет первым элементом, потом лутц, риттбергер, сальхов и лутц вместо тройного.

– Сил хватает?

– Для первого раза хорошо было, но по физике пока не хватает держать до второй половины.

– Скоро Первенство России, так бы рискнула так поехать?

– Не знаю. С любом случае, я буду и флип, и лутц напрыгивать, чтобы все было стабильное.

– А тройной аксель?

– Аксель как-то не симпатизировал мне, не понравилось мне его прыгать, ха-ха, – сказала Принева.

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4 комментария
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Это заявка на победу в прыжковом турнире )
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Девочек надо было делить на 2 возрастные группы
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Триксель нужен все таки. Без него даже со старшими квадами тяжело выигрывать.
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