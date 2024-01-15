Александр Селевко: «Наша цель с братом – поехать на Олимпийские игры вместе. Это наша следующая задача»

Эстонский фигурист Александр Селевко рассказал о целях на чемпионат мира-2024.

– К чемпионату мира будешь ли делать изменения в контенте?

– Изменение будет одно. Я бы хотел все-таки катать программу с четверным лутцем. В этом сезоне на национальных соревнованиях вместо четверного тулупа я делал лутц. Неидеально, но он получился. Хотелось бы уже перейти к прокату с двумя четверными.

Я долго не мог прийти к хорошему прокату с четверным, и вроде как освоился сейчас. Так что можно будет попробовать два четверных к чемпионату мира.

Я хотел попробовать на этом соревновании, но тут с первого дня лутц у меня как-то не пошел, и мы решили от него отказаться. Лучше так, как получилось. Иначе программа бы не смотрелась.

На тренировках я выкатывал программу с двумя четверными – тулупом и лутцем – и достаточно неплохо. В короткой пока один четверной, чтобы более уверенно катать программу.

Хотелось бы на этом чемпионате мира попасть в десятку, и чтобы в следующем году при отборе на Олимпийские игры мы получили 2 места. Наша цель с братом – поехать на Олимпийские игры вместе. Это наша следующая задача.

– Ты из-за травмы неудачно выступил в короткой программе на Олимпийских Играх в Пекине.

– Да, и только сейчас отошел. Восстанавливался и только вошел в нормальную форму, и случился прогресс. До этого два сезона после операции я не показывал хороших результатов. Правда, плечо у меня вылетает до сих пор.

На шоу я пробовал сальто назад со страховкой, первая попытка – и вылетает плечо на замахе. Приземлялся я уже с выбитым плечом. Потом после поездки в Америку пошли с папой играть в волейбол, и на разминке я выбил себе плечо. Но чувствую, что восстанавливаюсь после вывиха уже быстрее. Может, потому, что его стали быстро вправлять.

Через три дня после вывиха я на прокатах делал четверной и тройной аксель. Конечно, страшно и не очень приятно, что такое может случиться. Нужно смириться и быть аккуратнее. Мне предлагают еще одну операцию, вставить шурупы, но пока я не готов, – сказал Селевко.