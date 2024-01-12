Александр Селевко принес Эстонии первую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание сборная Эстонии Александр Селевко Фигурное катание

Александр Селевко принес Эстонии первую медаль ЧЕ по фигурному катанию.

Сегодня 22-летний эстонский фигурист завоевал серебро на чемпионате Европы в Каунасе.

До этого его лучшим результатом на ЧЕ было 16-е место (в 2020 году), на чемпионатах мира – также 16-е место (в 2021-м).

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23 комментария
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Настоящий мужик сегодня катался. Не задрожал после успеха в КП, а с холодной головой сделал почти максимально чисто надежный тех.набор. Не забыв и о самом катании.

То чувство, когда это серебро будет ценнее некоторых золотых медалей. Спасибо тебе, парень! Лучшие эмоции доставил на этом ЧЕ. Так держать.
Поздравляю!!
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Поздравляю Александра и его команду! Классическое мужское катание показал, которое нынче большая редкость. Обе программы поставлены очень добротно, а выполнены почти безукоризненно.
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Саша самый счастливый был на пьедестале. Главное без травм доехать до ЧМ.
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Поздравляю Сашу с серебром! Шикарные обе проката: в короткой зажёг, а в произвольной было энергетически мощное катание. И было приятно видеть, как Саша болел за Мишу в короткой, а сегодня Миша на трибунах поддерживал Сашу! Оба хорошие парни, успехов им на следующих соревнованиях!
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Несмотря на сам контент, Александр показал настоящее фигурное катание, эстетичное, музыкальное и красивое во всех элементах!
+18
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Ответ imaxim
Настоящий мужик сегодня катался. Не задрожал после успеха в КП, а с холодной головой сделал почти максимально чисто надежный тех.набор. Не забыв и о самом катании. То чувство, когда это серебро будет ценнее некоторых золотых медалей. Спасибо тебе, парень! Лучшие эмоции доставил на этом ЧЕ. Так держать. Поздравляю!!
+++++ Хорошо Вы написали. Действительно, лучшие эмоции! Полное вовлечение зрителя в выступление: сразу же приковал внимание и ни на секунду не отпустил. Молодец, Александр! С серебром! 🥈
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Поздравляю Александра с серебром ЧЕ. Молодец.
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Поздравляю Александра с серебром , молодец!
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Мои поздравления Александру. Единственный прокат, который вызвал восторг!
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Эстонию можно поздравить. Красивый какой парень, катает вдохновенно, завораживает! Программа очень ему идет. С техникой надо работать, конечно.
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Хорошо прыгнул с 16 на 2 место. подравления.
+7
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+6
Ответ Елена Шарова
Несмотря на сам контент, Александр показал настоящее фигурное катание, эстетичное, музыкальное и красивое во всех элементах!
самое эмоциональное, мне показалось
+6
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+6
Ответ Железная Леди
Хорошо прыгнул с 16 на 2 место. подравления.
Пропустив 2 ЧЕ.
+6
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+6
Ответ Елена Шарова
Несмотря на сам контент, Александр показал настоящее фигурное катание, эстетичное, музыкальное и красивое во всех элементах!
Да, сегодняшний прокат этой произвольной программы хочется пересматривать !
+4
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+4
Вообще, конечно, такие истории, как серебро Селевко, очень нужные и вдохновляющие. Это дарит надежду на честное и адекватное судейство и зрителям, и фигуристам из стран, которые не славятся россыпью звёзд и весомым авторитетом. Здорово, когда становишься свидетелем «проката жизни», но еще лучше, когда этот прокат по достоинству оценивают, невзирая на флаг страны.
+4
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+4
Ответ Katerina Sunny
Саша самый счастливый был на пьедестале. Главное без травм доехать до ЧМ.
Ради его эмоций посмотрела награждение)) Обычно закрываю вкладку на этом моменте)) Но человек был так счастлив, хотелось подпитаться этой радостью ещё немного.
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Вот кто реально порадовал сегодня, так это он. Катал с душой!
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Приятный парень, и откатал замечательно, интересно будет, как на чм выступит.
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Саше бы стабильности побольше и красота бы была.

Но всё равно, молодец и умничка. Его программа, пожалуй, лучшая была по общему впечатлению.
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Красавчик! Поздравления от всей души:)
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А мама и нынешний тренер ещё одного эстонского фигуриста, который на этот ЧЕ не отобрался, в своё время тоже брала медали на ЧЕ. Но тогда она к Эстонии отношения ещё не имела.
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Кстати, на чемпионате Эстонии в этом сезоне Александр Селевко тоже был 2-м, уступив брату Михаилу...
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