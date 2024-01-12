Александр Селевко принес Эстонии первую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию

Александр Селевко принес Эстонии первую медаль ЧЕ по фигурному катанию.

Сегодня 22-летний эстонский фигурист завоевал серебро на чемпионате Европы в Каунасе.

До этого его лучшим результатом на ЧЕ было 16-е место (в 2020 году), на чемпионатах мира – также 16-е место (в 2021-м).