Бывшая эстонская фигуристка Глебова о серебре ЧЕ-2024 Селевко: «Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, самое время брать медали»

Теги Елена Глебова чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание сборная Эстонии Александр Селевко Фигурное катание

Бывшая эстонская фигуристка Елена Глебова высказалась о серебре Александра Селевко на Евро-2024.

Глебова – семикратная чемпионка Эстонии, участница трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Сейчас является членом правления Федерации конькобежного спорта Эстонии.

«Талант и потенциал Александра давно позволяли ему добиваться самых высоких результатов. В этот раз наконец пазл сошелся.

Думаю, что участие в шоу-туре в летний период, а так же подготовка в Америке у Рафаэля Арутюняна дали огромный толчок.

В этом сезоне Александр гораздо более собранный и целенаправленно подходит к тренировкам и соревнованиям.

Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, сейчас самое время брать медали чемпионатов.

Очень радостно, что все ожидания, наконец, реализовались. Поздравления всей команде!» – сказала Глебова. 

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21 комментарий
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Да,да. Не упускайте такую возможность.
Но спасибо хоть честно это признали, а то некоторые спортсмены делают вид, что они самые лучшие, но при допуске наших всегда проигрывали.
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Александр Селевко (ну да, никакой не русский, а эстонец, как и Глебова) не был в числе претендентов. Но стал вторым. Россиян не было, но не надо преуменьшать его достижение. Паренек - зажег, как мало кто умеет. Было круто. Это достижение персонально Александра - и никакое не достижение Эстонии.
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Так Селевко не был претендентом даже в отсутствии россиян. Он реально на новый уровень вышел на этом чемпионате, неожиданно, но заслуженно завоевав медаль
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ну вот: реальная оценка отсутствия россиян
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Вот респект за честность, озвучила мысли иностранных спортсменов: берем медали, пока нет россиян. Все они так думают и не ждут нас как можно дольше.
Саше мои поздравления, справился со своим простейшим для парней контентом. Презентовал классно, конечно. И КП, и ПП понравились. Но надо усложнять
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Для Саши и без россиян хватало соперников на ЧЕ. Так что он молодец.
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Кто то честно сказал!))
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Это чемпионат НАТО, а не Европы
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Ответ Картман
Александр Селевко (ну да, никакой не русский, а эстонец, как и Глебова) не был в числе претендентов. Но стал вторым. Россиян не было, но не надо преуменьшать его достижение. Паренек - зажег, как мало кто умеет. Было круто. Это достижение персонально Александра - и никакое не достижение Эстонии.
Родился в Эстонии, родители с Украины. Каким боком тут Россия?
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Ответ Железная Леди
Вспомните, кто у нас после Плющенко брал медали на ОИ?
а при чем тут ОИ? речь про ЧЕ
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Объективно , Саша не самый сильный фигурист. 1 четверной, к трикселю прям крадётся, второй триксель не осилил. Но вчера его медаль была заслуженной.
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Глебову ещё бы местные источники процитировали, чтобы чутка опустить всех на землю. Молодец Глебова.
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Ответ Анастасия Балканова
Родился в Эстонии, родители с Украины. Каким боком тут Россия?
Если вы видели его интервью на украинском или эстонском - дайте знать. Если не видели - не #######, пожалуйста. Александр - носитель русской культуры - и эстонского паспорта. Во мне - десяток разных генетических кодов. И они не сделали из меня ни еврея - ни немца. Кровные связи - для ушлепков.
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Ответ Katrin_Sur_0709
а при чем тут ОИ? речь про ЧЕ
Просто и нам в мужском одиночном особенно похвалиться нечем. Кондратюк, Алиев и кажется все медали.
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Ответ Железная Леди
Просто и нам в мужском одиночном особенно похвалиться нечем. Кондратюк, Алиев и кажется все медали.
Самарин, Коляда
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Ответ Katrin_Sur_0709
Самарин, Коляда
вон, выше дополнили. наши парни на че не терялись
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