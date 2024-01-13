Бывшая эстонская фигуристка Глебова о серебре ЧЕ-2024 Селевко: «Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, самое время брать медали»

Бывшая эстонская фигуристка Елена Глебова высказалась о серебре Александра Селевко на Евро-2024.

Глебова – семикратная чемпионка Эстонии, участница трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Сейчас является членом правления Федерации конькобежного спорта Эстонии.

«Талант и потенциал Александра давно позволяли ему добиваться самых высоких результатов. В этот раз наконец пазл сошелся.

Думаю, что участие в шоу-туре в летний период, а так же подготовка в Америке у Рафаэля Арутюняна дали огромный толчок.

В этом сезоне Александр гораздо более собранный и целенаправленно подходит к тренировкам и соревнованиям.

Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, сейчас самое время брать медали чемпионатов.

Очень радостно, что все ожидания, наконец, реализовались. Поздравления всей команде!» – сказала Глебова.