Бывшая эстонская фигуристка Глебова о серебре ЧЕ-2024 Селевко: «Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, самое время брать медали»
Бывшая эстонская фигуристка Елена Глебова высказалась о серебре Александра Селевко на Евро-2024.
Глебова – семикратная чемпионка Эстонии, участница трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Сейчас является членом правления Федерации конькобежного спорта Эстонии.
«Талант и потенциал Александра давно позволяли ему добиваться самых высоких результатов. В этот раз наконец пазл сошелся.
Думаю, что участие в шоу-туре в летний период, а так же подготовка в Америке у Рафаэля Арутюняна дали огромный толчок.
В этом сезоне Александр гораздо более собранный и целенаправленно подходит к тренировкам и соревнованиям.
Учитывая меньшую конкуренцию в связи с отстранением россиян, сейчас самое время брать медали чемпионатов.
Очень радостно, что все ожидания, наконец, реализовались. Поздравления всей команде!» – сказала Глебова.
Но спасибо хоть честно это признали, а то некоторые спортсмены делают вид, что они самые лучшие, но при допуске наших всегда проигрывали.
Саше мои поздравления, справился со своим простейшим для парней контентом. Презентовал классно, конечно. И КП, и ПП понравились. Но надо усложнять