Марко Фаббри: «Мы не смогли показать наш лучший прокат, но все равно счастливы. Уровень танцев в Европе вырос с прошлого года»

Марко Фаббри заявил, что уровень танцев на льду в Европе вырос.

13 января Фаббри и его партнерша в танцах Шарлен Гиньяр выиграли чемпионат Европы в Каунасе.

«Это второе золото европейского чемпионата для нас – и должен сказать, что в этом сезоне нам проще. В прошлом году все давалось с огромным трудом, мы чувствовали, что должны оправдать ожидания, что должны победить. Сейчас все было гораздо спокойнее.

Да, конечно, мы хотели выиграть, но это уже не было навязчивой идеей. Сегодня было непросто кататься – мы выходили на лед поздно вечером, для танцоров это не очень привычно, выходили последними – это тоже добавляет стресса. Наверное, мы не смогли показать наш лучший прокат, но мы все равно счастливы.

Могу сказать, что уровень танцев в Европе вырос с прошлого года, посмотрите на оценки. Конкуренция растет – и это здорово.

Самый трогательный момент сегодняшнего дня – это когда после церемонии награждения вся сборная Италии пришла нас поддержать, это невероятные ощущения.

Одно из главных воспоминаний, которые мы увозим с собой, – это местная публика. Сегодня был поистине олимпийский зал, а мы так любим, когда на арене много людей. Иногда под конец проката ты уже совсем без сил, но потом слышишь ободряющий крик с трибун – и оживаешь», – передает слова Фаббри корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.