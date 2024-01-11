Алексей Железняков: «Я бы не захотел работать в академии Плющенко. Это мой принцип»

Хореограф Железняков объяснил, почему не хотел бы работать у Евгения Плющенко.

В ноябре Алексей Железняков покинул группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я бы не смог работать в академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип.

Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами, и ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко.

Противостояние тренеров? Прекрасно знаете, все это нехорошо происходило, и как бы осадочек остался», – рассказал хореограф.