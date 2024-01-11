Алексей Железняков: «Я бы не захотел работать в академии Плющенко. Это мой принцип»
Хореограф Железняков объяснил, почему не хотел бы работать у Евгения Плющенко.
В ноябре Алексей Железняков покинул группу тренера Этери Тутберидзе.
«Я бы не смог работать в академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип.
Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами, и ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко.
Противостояние тренеров? Прекрасно знаете, все это нехорошо происходило, и как бы осадочек остался», – рассказал хореограф.
Он же вызывал Плющенко на бой, а потом технично слился, когда тот принял вызов. А теперь рассказывает что не стал бы на него работать?
Странный чел.
Или все честно, где-то пообещали и дали больше?
Так-то канеш мог бы выстроить свой принципиальный посыл в более доходчивой форме.
Нам тут и Алинкиных ребусов хватает.
Похоже, причина была в его разговорчивости, а не в высокой занятости.
звали?