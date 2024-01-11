Алексей Железняков: «Я бы не захотел работать в академии Плющенко. Это мой принцип»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Железняков Академия Плющенко Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил, почему не хотел бы работать у Евгения Плющенко.

В ноябре Алексей Железняков покинул группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я бы не смог работать в академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип.

Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами, и ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко.

Противостояние тренеров? Прекрасно знаете, все это нехорошо происходило, и как бы осадочек остался», – рассказал хореограф.

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я бы не стал спать с Николь Кидман, это мой принцип в знак протеста против геноцида австралийских аборигенов.
+40
-3
+37
A что, его приглашали?))
+29
-3
+26
По части назойливости вышел на второе место после Куклычёвой..
+25
-1
+24
Ему ничего не предлагали, а он уже отказался..
+23
-3
+20
Яна Железнякову написывает каждый день в директ, а он, бедняга, устал отказываться?
+18
-1
+17
Так вроде и не звали
+14
-1
+13
Скоро школа Загитовой откроется (скоро ли?)! Попробуй туда пристроиться!
+11
0
+11
Перечитал два раза, и так не понял - в чем принцип-то? Работать под юбкой чтоли?

Он же вызывал Плющенко на бой, а потом технично слился, когда тот принял вызов. А теперь рассказывает что не стал бы на него работать?
Странный чел.
+13
-2
+11
Железняков наверное до сих пор боится, что Плющенко предложит ему скрепить договор на боксерском ринге!
+10
0
+10
Думаю, Плющенко его и позвать не захочет. Из своего принципа.
+10
-1
+9
Писали, что он уже работал у Яны на подтанцовке кого-то. Возможно Билана.
+10
-1
+9
Ответ Леди Брэкнелл
Писали, что он уже работал у Яны на подтанцовке кого-то. Возможно Билана.
Ага, пока Яна не выгнала его за пьянство.
+10
-1
+9
Если мне не изменет склероз, сравнительно недавно главным принципом Г-на Ж было "не уйду из Хрустального даже если мильён пообещают!"
Или все честно, где-то пообещали и дали больше?
+8
0
+8
Плющенко с этим персонажем даже на одном поле не присядет, не то чтобы в свою академию приглашать. Хотя мечтать конечно никому не возбраняется.
+7
0
+7
Ответ Владимир Георгия
Комментарий скрыт
А вы чего тут за него жилы рвете? Уймитесь уже, спасибо он вам все равно не скажет 😆
+7
-1
+6
Объяснение, судя по всему, в последнем абзаце.

Так-то канеш мог бы выстроить свой принципиальный посыл в более доходчивой форме.
Нам тут и Алинкиных ребусов хватает.
+6
0
+6
Решил бежать впереди паровоза.
+5
0
+5
Какая потеря, а то ведь в АП уже все глаза проглядели, где там железяка🤣
+5
0
+5
А в космонавты пошёл бы ?
+5
0
+5
Ответ Владимир Георгия
Вы как профессиональные сплетники, хейтеры, видите ли вы жилы рвёте, чтобы обхаять кого-либо. Вам надо успокоиться и заняться семейными делами. Не красиво словоблудием упражняться.
Некрасиво к людям приставать, раздавать непрошеные советы и при этом не быть способным внятно сформулировать свои претензии. Ступайте в ЧС
+5
0
+5
Ответ Ярик01
Я бы не стал спать с Николь Кидман, это мой принцип в знак протеста против геноцида австралийских аборигенов.
Молодец, надо бороться, продолжайте. Можно аборигенку в солидарность, 10 жён аборигенок иметь.
+5
-1
+4
С чего вообще возник вопрос работы у Плющенко? Железяка уже пошёл по миру и ищет работу? Аж до Воронежа уже доехал. Видимо, только в глухой провинции рады любому, кто из столицы. А я говорил, что без Этери Гогиевны он ничего не добьётся. Без Этери Гогиевны все никто.
+7
-3
+4
Ххахах, виноград кислый, да?
+5
-1
+4
Железняков же вроде как ушёл от Тутберидзе (или его ушли) из-за того, что в приоритете была танцевальная школа, а не работа со спортсменами. Так сначала писали. А теперь выясняется, что он опять со спортсменами работает.
Похоже, причина была в его разговорчивости, а не в высокой занятости.
+3
0
+3
А кто бы тебя позвал, Железяка?
+3
-1
+2
Ответ Роман Волков
Жаль, что не состоялась ваша с Плющенко боксёрская битва, я бы болел за Железнякова. Весёлые были времена, наша Фигурка трещала по швам.
Не состоялась, так как Железняков слился и попросил прощения)
+2
0
+2
а че
звали?
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Я бы не стал спать с Николь Кидман, это мой принцип в знак протеста против геноцида австралийских аборигенов.
поражаюсь вашей принципиальностью
+1
0
+1
О чем он? Его уже Яна выгнала, когда тот работал с Биланом.
0
0
0
Ответ Блинчик
С чего вообще возник вопрос работы у Плющенко? Железяка уже пошёл по миру и ищет работу? Аж до Воронежа уже доехал. Видимо, только в глухой провинции рады любому, кто из столицы. А я говорил, что без Этери Гогиевны он ничего не добьётся. Без Этери Гогиевны все никто.
Корреспондент Sport24 Зарина Халимхонова спросила его об этом, он ответил.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий