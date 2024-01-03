Загитова репостнула текст о приоритетах: «Вас не определяют ваши медали и достижения. Это не определяет вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова репостнула публикацию болельщика о личностных приоритетах.

«Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит... Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит...

Как вместить две минуты в одну? Правильно, никак, поэтому две) Так же как и с хронометражем, так и то, что я хочу сказать, – не поместить в одно предложение. Напишу только здесь.

Отношение человека к полученному опыту и позиционирование себя либо делает его сильнее, умнее, богаче, успешнее и здоровее, либо, наоборот, взращивает ненависть, накапливает болезни, провоцирует депрессии и психические расстройства.

Стоит учиться благодарить за все, что с нами происходит! Ставить в приоритет – находиться в любви, думать, говорить и действовать созидательно, замечать хорошее и чаще вспоминать, что все, что происходит, формируется нашим внутренним состоянием. Если в ваших ценностях и приоритетах любовь, то ваша интуиция всегда будет выбирать лучший из возможных вариантов.

Я считаю, что все кроется в деталях, там, где человек пытается себя и окружающих обмануть, загнать все в иллюзию, вот там его выдают оговорки, повадки тела, фразы, которые он роняет впроброс, мелкие детали, которые всегда считываются более внимательными людьми, чем средний зритель.

Вас не определяют ваши медали и достижения. Никакое место не делает Вас «хуже» или «лучше», не делает Вас «недостаточно хорошим». Это не определяет Вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне)

Я послушала сею «лекцию» как выразился сам «лектор») Можно хоть 10 раз за время «лекции» сказать, как ты двинулся дальше, как у тебя все замечательно, как ты благодарен за место, в котором ты находишься, можно еще раз 10 обесценить победу другого спортсмена и золотую медаль, а потом в самом конце смачно так показать себя во всей красе», – говорится в посте.

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101 комментарий
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Репостнула Загитова, которая буквально на днях Медведеву отсылкой к проигрышу уязвить пыталась ))
И того мало показалось, решила чужими словами добрать.
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-24
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все никак не угомонится, как же сильно ее это задело)
а такую муть в посте может разобрать только мозг загитовой, для таких как она это все и пишут
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Жуткий графоманский текст. Автор сам-то понял, что хотел сказать?
+51
-13
+38
Ни хера не поняла.
©Анастасия Мишина
+45
-8
+37
Ангелопола что ли репостнула?
+45
-11
+34
Не умеешь кусаться сам - займи чужие зубы.
+46
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+33
Ответ Varvarushka
Комментарий скрыт
Загитову просто бомбануло и, судя по всему, продолжает безызбежно бомбить :)
+55
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Краткое содержание поста: «Да не бомбит меня!»
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Бьюсь об заклад она и сама его полностью не дочитала 😆
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Интересно, она его дочитала до конца?)
+42
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+28
Словоблудие
+36
-10
+26
Это Алиначку всё никак не отпустит после подкола Медведевой?
+30
-5
+25
Идёт третий день НГ - все подарки подарены, все шампанское выпито, все салаты съедены, все феерверки запущены, но Алиначку продолжает бомбить. 🤣🤣🤣
Причем репост этот был сделан в 2 часа ночи. Вот как, аж спать не может, все о Медведевой думает. Первый ее наброс был очень жалким и нелепым, за три дня ничего не придумала умнее, решила сделать второй, чужими словами. Получилось ещё более жалко и нелепо.
+44
-19
+25
Вспомнился старый анекдот:
- Наша жизнь похожа на блюдце с чаем.
- Почему?
- Я тебе что, философ что ли?
+31
-7
+24
Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Это не трезвомыслящий написал.
Не знаю автора, может он только в праздники выдаёт такой поток сознания?
+24
0
+24
А куда делась самоирония Загитовой, которой она так кичилась, раскручивая безызбежность всеми возможными способами? Стоило Медведевой беззлобно пошутить на эту тему - и у Алины полыхает который день кряду, уже каких-то поехавших графоманов репостит.
+32
-9
+23
Набор слов очередного коуча
+32
-9
+23
Ответ snowwings
Репостнула Загитова, которая буквально на днях Медведеву отсылкой к проигрышу уязвить пыталась )) И того мало показалось, решила чужими словами добрать.
Женечка вообще молодец, двумя словами поддеть так, что лучшую телеведущую до сих пор трясёт
+36
-15
+21
Почему у Алины такие тупые руководители. Она их что под себя подбирает?
+36
-16
+20
Много слов ни о чем. Она же сама не понимает в чем смысл, даже скидку на празднование НГ нельзя сделать.
+22
-3
+19
Ответ tanya_1111
)))))
Свою фана тку Из шипперского канала.
Который она читает. Ну чтоб заодно все глянули этот канал и название ещё его репостнула.
DANILINA. Догадайтесь, какие там видео постятся и с кем.
Ну нет ума у девушки просто. Сама себя просто закапывает ещё глубже.
+28
-9
+19
Можно пояснительную команду пригласить .Ни хрена не поняла пост Загитовой
+26
-7
+19
Чел, пост которого репостнула Загитова, чем-то очень забористым новый год встречал ))) На трезвый ум такого полубреда не напишешь )
+29
-11
+18
Ответ juliamart
спор онлайн, как обычно в нынешней реальности, что вас удивило?
Спор онлайн предполагает дискуссию - как вы сейчас со мной хотите о чём-то спорить. А с Загитовой никто вообще не спорил - спор предполагает выражение разных точек зрения. Медведева ответила на вопрос журналиста о личном канале. Ни слова о 2018 и вообще о Загитовой, предположила, какое канал будет носить название. Всё.
+21
-4
+17
Ответ esctyyyyy
С женатым Глейхом🥴 короче, кринж и то, что в посте, и содержание данного «канала»
ахахаха орррру. Я думала что с ротенбергом или на крайняк с дикиджи. Спасибо, что не с дудаковым 😂
+16
-1
+15
Ответ Грибная Фея
с кем? Я просто не в курсе и не хочу заходить на эти каналы
С женатым Глейхом🥴 короче, кринж и то, что в посте, и содержание данного «канала»
+16
-1
+15
Ответ Оригинальный Ник
Женечка вообще молодец, двумя словами поддеть так, что лучшую телеведущую до сих пор трясёт
Медведева умно поступает что никогда не отвечает .
+27
-12
+15
Ответ steelhard
Комментарий скрыт
там и понимать нечего
+16
-1
+15
Ответ Грибная Фея
ахахаха орррру. Я думала что с ротенбергом или на крайняк с дикиджи. Спасибо, что не с дудаковым 😂
Туда лучше не заходить 😂😂 там и комменты один краше другого 😂
+15
0
+15
Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Канал, где снимают шипперские видео с ней и её тренером Глейхенгаузом - это трезвомыслящее что то?
Алина, благодаря своим вот таким фанам закапывает себя ещё глубже.
+17
-3
+14
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