Загитова репостнула текст о приоритетах: «Вас не определяют ваши медали и достижения. Это не определяет вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне»

Алина Загитова репостнула публикацию болельщика о личностных приоритетах.

«Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит... Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит...

Как вместить две минуты в одну? Правильно, никак, поэтому две) Так же как и с хронометражем, так и то, что я хочу сказать, – не поместить в одно предложение. Напишу только здесь.

Отношение человека к полученному опыту и позиционирование себя либо делает его сильнее, умнее, богаче, успешнее и здоровее, либо, наоборот, взращивает ненависть, накапливает болезни, провоцирует депрессии и психические расстройства.

Стоит учиться благодарить за все, что с нами происходит! Ставить в приоритет – находиться в любви, думать, говорить и действовать созидательно, замечать хорошее и чаще вспоминать, что все, что происходит, формируется нашим внутренним состоянием. Если в ваших ценностях и приоритетах любовь, то ваша интуиция всегда будет выбирать лучший из возможных вариантов.

Я считаю, что все кроется в деталях, там, где человек пытается себя и окружающих обмануть, загнать все в иллюзию, вот там его выдают оговорки, повадки тела, фразы, которые он роняет впроброс, мелкие детали, которые всегда считываются более внимательными людьми, чем средний зритель.

Вас не определяют ваши медали и достижения. Никакое место не делает Вас «хуже» или «лучше», не делает Вас «недостаточно хорошим». Это не определяет Вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне)

Я послушала сею «лекцию» как выразился сам «лектор») Можно хоть 10 раз за время «лекции» сказать, как ты двинулся дальше, как у тебя все замечательно, как ты благодарен за место, в котором ты находишься, можно еще раз 10 обесценить победу другого спортсмена и золотую медаль, а потом в самом конце смачно так показать себя во всей красе», – говорится в посте.