Загитова репостнула текст о приоритетах: «Вас не определяют ваши медали и достижения. Это не определяет вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне»
Алина Загитова репостнула публикацию болельщика о личностных приоритетах.
«Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит... Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит...
Как вместить две минуты в одну? Правильно, никак, поэтому две) Так же как и с хронометражем, так и то, что я хочу сказать, – не поместить в одно предложение. Напишу только здесь.
Отношение человека к полученному опыту и позиционирование себя либо делает его сильнее, умнее, богаче, успешнее и здоровее, либо, наоборот, взращивает ненависть, накапливает болезни, провоцирует депрессии и психические расстройства.
Стоит учиться благодарить за все, что с нами происходит! Ставить в приоритет – находиться в любви, думать, говорить и действовать созидательно, замечать хорошее и чаще вспоминать, что все, что происходит, формируется нашим внутренним состоянием. Если в ваших ценностях и приоритетах любовь, то ваша интуиция всегда будет выбирать лучший из возможных вариантов.
Я считаю, что все кроется в деталях, там, где человек пытается себя и окружающих обмануть, загнать все в иллюзию, вот там его выдают оговорки, повадки тела, фразы, которые он роняет впроброс, мелкие детали, которые всегда считываются более внимательными людьми, чем средний зритель.
Вас не определяют ваши медали и достижения. Никакое место не делает Вас «хуже» или «лучше», не делает Вас «недостаточно хорошим». Это не определяет Вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне)
Я послушала сею «лекцию» как выразился сам «лектор») Можно хоть 10 раз за время «лекции» сказать, как ты двинулся дальше, как у тебя все замечательно, как ты благодарен за место, в котором ты находишься, можно еще раз 10 обесценить победу другого спортсмена и золотую медаль, а потом в самом конце смачно так показать себя во всей красе», – говорится в посте.
И того мало показалось, решила чужими словами добрать.
а такую муть в посте может разобрать только мозг загитовой, для таких как она это все и пишут
©Анастасия Мишина
Причем репост этот был сделан в 2 часа ночи. Вот как, аж спать не может, все о Медведевой думает. Первый ее наброс был очень жалким и нелепым, за три дня ничего не придумала умнее, решила сделать второй, чужими словами. Получилось ещё более жалко и нелепо.
- Наша жизнь похожа на блюдце с чаем.
- Почему?
- Я тебе что, философ что ли?
Не знаю автора, может он только в праздники выдаёт такой поток сознания?
Который она читает. Ну чтоб заодно все глянули этот канал и название ещё его репостнула.
DANILINA. Догадайтесь, какие там видео постятся и с кем.
Ну нет ума у девушки просто. Сама себя просто закапывает ещё глубже.
Алина, благодаря своим вот таким фанам закапывает себя ещё глубже.