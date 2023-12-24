Елена Радионова: «Меня по-настоящему тронуло катание Муравьевой – такое нежное. При этом она еще и на тройной аксель пошла, настоящий боец»

Теги чемпионат России женское катание Елена Радионова Камила Валиева Софья Акатьева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о результатах женского турнира на чемпионате России.

«Первая тройка была очевидна, я выделяла этих спортсменок еще до чемпионата России – Петросян, Валиева и Муравьева. А места в итоге распределились согласно тому, что они показали. Они в хорошей форме.

Да, у Камилы есть небольшие трудности, но я думаю, она пройдет через это, и все будет хорошо. А Аделия Петросян по техническому контенту была сильнее всех на этом турнире, и на протяжении сезона эта фигуристка катается достаточно хорошо, поэтому ее победа ожидаема.

Но что меня по-настоящему тронуло на этом чемпионате, так это катание Софьи Муравьевой – такое нежное. И при этом она еще и на тройной аксель в короткой программе пошла – рискнула, и вполне оправданно. Настоящий боец.

Видно, что она в хорошей форме, просто умничка – порадовала и себя, и своих тренеров. В ее катании видна жажда борьбы, жажда победы.

Думаю, если бы не травма Софьи Акатьевой, она тоже могла бы навязать борьбу», – сказала призер чемпионата мира-2015. 

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9 комментариев
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Да, Акатьевой очень не хватает
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Леночка, а восхищало бы тебя катание Сонечки, если бы ее выводил иной штаб, не АП? Че-т сомневаюсь. Но контрактики, контрактики...
Если хорошие слова о Соне, то сразу куплено? А не может просто так что-ли кого-то восхищать? Не всё же о Космосе на каждом углу орать
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Нежный боец?
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Леночка, а восхищало бы тебя катание Сонечки, если бы ее выводил иной штаб, не АП? Че-т сомневаюсь. Но контрактики, контрактики...
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Где они там всё нежность разглядели? Дерганное, нервное. Вот у Аделии Февраль нежный.
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Очень жаль , что не смогла выступить Соня Акатьева, крепчайшего ей здоровья.
Соня М молодец восстановила триксель .
Адель конечно была самая сильная на ЧР.
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Ответ Мороженко
Если хорошие слова о Соне, то сразу куплено? А не может просто так что-ли кого-то восхищать? Не всё же о Космосе на каждом углу орать
Потому что у Сони катание не нежное. Оно рваное, размашистое, в стиле Плющенко.
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Ответ vika
Все, кто участвует в шоу Плющенко, в восхищении от Сони, и все подряд дают хвалебные интервью. Какой же кринж, а. P. S. Это не отменяет того, что Соня молодец, с медалью и хорошим прокатом. Но кричать "вау", откровенно говоря, поводов нет.
Почему нет поводов? Очень красиво, музыкально каталась. Чистая ПП
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