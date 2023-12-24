Елена Радионова: «Меня по-настоящему тронуло катание Муравьевой – такое нежное. При этом она еще и на тройной аксель пошла, настоящий боец»

Елена Радионова высказалась о результатах женского турнира на чемпионате России.

«Первая тройка была очевидна, я выделяла этих спортсменок еще до чемпионата России – Петросян, и Муравьева. А места в итоге распределились согласно тому, что они показали. Они в хорошей форме.

Да, у Камилы есть небольшие трудности, но я думаю, она пройдет через это, и все будет хорошо. А Аделия по техническому контенту была сильнее всех на этом турнире, и на протяжении сезона эта фигуристка катается достаточно хорошо, поэтому ее победа ожидаема.

Но что меня по-настоящему тронуло на этом чемпионате, так это катание – такое нежное. И при этом она еще и на тройной аксель в короткой программе пошла – рискнула, и вполне оправданно. Настоящий боец.

Видно, что она в хорошей форме, просто умничка – порадовала и себя, и своих тренеров. В ее катании видна жажда борьбы, жажда победы.

Думаю, если бы не травма , она тоже могла бы навязать борьбу», – сказала призер чемпионата мира-2015.

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