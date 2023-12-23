Петросян исполнила два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России, но упала с четверного флипа

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян выступила с произвольной программой на чемпионате России.

В  начале проката фигуристка допустила ошибку, упав с четверного флипа.

Далее она чисто исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер.

Во второй половине – секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип. 

За выступление Петросян получила 167,47 балла. 

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26 комментариев
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Молодец Адель, хватило и двух 4-х. Так держать.
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Два квада в произвольной программе! Молодец, Аделия!
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Аделию от всей души поздравляю с победой!
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С победой Аделию! В этом сезоне лучшая фигуристка России без вопросов.
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Поздравляю Аделию с Победой! Прекрасное выступление, сбалансированная программа! Очень хороший прокат, несмотря на ошибку при исполнении сложнейшего первого прыжка.
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+7
Ответ Irina Kistler
Комментарий удален модератором
Впервые поддержу негатив против Загитовой, как же она умудрилась испортить интервью с победильницами. Это должен был быть звездный час Аделии, зачем так некрасиво обрывать ее на полуслове и переходить к другой спортсменке.
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Заслуженно выиграла, вот и всё
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Адель поздравляю с Победой и заслуженно. Рисковая девчонка, порадовала нас четвертными.
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Шестёрка у нас крутая! Поздравления победительнице и призёрам!
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Аделия большая молодец, отлично выступила, аж на 3 четверных зашла. Поздравляю с победой! Так держать.
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Уж на что я крепка духом, раньше смотрела разные соревнования, переживала, кричала, но на этом мои эмоции и ограничивались. Сегодня же на прокате Аделии мои слезы восторга, радости, благодарности полились рекой! Не позволили себя сдержать. Аделия - первая в моей жизни фигуристка, вызвавшая у меня такой взрыв эмоций. Спасибо новой ЧР и ТШТ, в девятый раз подряд завоевавшему золото главного старта страны! Очень меня сегодняшнее мероприятие проняло до слез.
Камиле поздравление с бронзой. Не огорчаться, будет и у тебя золото ЧР, но попозже.
Софье спасибо за борьбу, за чистый прокат. С серебром тебя, девочка!
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Ответ Cento per cento
Впервые поддержу негатив против Загитовой, как же она умудрилась испортить интервью с победильницами. Это должен был быть звездный час Аделии, зачем так некрасиво обрывать ее на полуслове и переходить к другой спортсменке.
Она ещё и перепутала у какой мамы день рождение, это просто позорище
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Ответ Нурсултан Хамзаев
насчет Камилы круто сказала радует нас третьим местом)) Действительно Аделя с характером девочка))четко показала кто сейчас сильнейшая.
Человек только откатал ПП, а ей глупые вопросы задают в прямом эфире
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Видно, что Адель любимица Дудакова)
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Аделия молодец. Мне она вообще как фигуристка не нравится, но характер боевой. Единственная, в эпоху космосов, исполнила два чистых тулупа и держала презентацию до конца. Умница, надеюсь, ещё будет долго катать.
Заслуженный победитель сегодня.
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Поздравление. Заслужила, хоть и упала.
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Адель молодец спасла этот чемпионат
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Ответ galik55
Молодец Адель, хватило и двух 4-х. Так держать.
насчет Камилы круто сказала радует нас третьим местом)) Действительно Аделя с характером девочка))четко показала кто сейчас сильнейшая.
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ТАТ 4Т то увидела ?)))
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Ответ Нурсултан Хамзаев
насчет Камилы круто сказала радует нас третьим местом)) Действительно Аделя с характером девочка))четко показала кто сейчас сильнейшая.
Правильно сказала
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Комментарий удален модератором
Congrats plush ! :)))))))))))))))))))))))))
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Ответ Cento per cento
Впервые поддержу негатив против Загитовой, как же она умудрилась испортить интервью с победильницами. Это должен был быть звездный час Аделии, зачем так некрасиво обрывать ее на полуслове и переходить к другой спортсменке.
мой комментарий сразу удалили, но люди же не все слепые! И что ни интервью ,то у неё "мурашки бегают"- проверьте же ее на парестезию. Про память - уже бесполезно.
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Ответ Amneris
Аделия молодец. Мне она вообще как фигуристка не нравится, но характер боевой. Единственная, в эпоху космосов, исполнила два чистых тулупа и держала презентацию до конца. Умница, надеюсь, ещё будет долго катать. Заслуженный победитель сегодня.
Имя хоть правильно напишите. Алалия. Т9 так не умеет.
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Ответ Lennuci
Имя хоть правильно напишите. Алалия. Т9 так не умеет.
Видимо, Ваш Т-9 ограничен запасом Эллочки-людоедочки. Мой предложил ещё «Эвлалию», «Аделаиду» и «Аделину».
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