Петросян исполнила два четверных тулупа в произвольной программе на чемпионате России, но упала с четверного флипа
Аделия Петросян выступила с произвольной программой на чемпионате России.
В начале проката фигуристка допустила ошибку, упав с четверного флипа.
Далее она чисто исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер.
Во второй половине – секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.
За выступление Петросян получила 167,47 балла.
Камиле поздравление с бронзой. Не огорчаться, будет и у тебя золото ЧР, но попозже.
Софье спасибо за борьбу, за чистый прокат. С серебром тебя, девочка!
Заслуженный победитель сегодня.