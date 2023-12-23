«Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать». Галлямов поздравил Козловского с днем рождения

Теги сборная России пары Александр Галлямов Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Галлямов поздравил Дмитрия Козловского с днем рождения.

Сегодня чемпиону Европы в парном катании исполнилось 24 года. 

«Дима, поздравляю тебя с днем рождения! С того момента, как мы начались кататься в одиночном, ты подталкивал меня расти и развиваться.

Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать. Будь здоров, счастлив и успешен!

Желаю тебе всего самого хорошего! С днем рождения!» – написал Галлямов в телеграм-канале.

Фигурист также опубликовал совместное детское фото с Козловским.

54 комментария
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Мило и с юмором поздравил. Но здесь сейчас напишут )))
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Так себе поздравление конечно. Галлямов начал раскрываться не с лучшей стороны. Была раньше о нем другого мнения.
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Ответ ЮИ
Мило и с юмором поздравил. Но здесь сейчас напишут )))
Не-не, юморок-то токсичненький) как справедливо некоторые замечают в комментах, у нас очередные Ягущенко намечаются
+32
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Ответ Elvira r
Так себе поздравление конечно. Галлямов начал раскрываться не с лучшей стороны. Была раньше о нем другого мнения.
Согласна с сами. В то время как Козловский наоборот поумнел (надеюсь))
+28
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Это остроумно, чуть едко, но мило))))
С Днем рождения, Дима)
+17
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Надо было за 5 мин до произвольной,Галлямов слабо подготовился) Диму с днем Рождения,пусть все будет в жизни,как он сам хочет,здоровья,счастья,успехов и побед !
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Ответ Девочка с севера
Напоминает Плющенко с Ягудиным))
До отношений Плющенко - Ягудин им еще очень далеко.
+11
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Ответ Мороженко
Настя держит лицо (кроме всем известного мема), а остальная троица конкурентов часто показывает характер. Ну что ж, это спорт. А тут можно найти что-то милое, особенно в фото. Надеюсь Саша это написал с юмором, а не что бы испортить настроение)
У Саши юмор с подюмором. Вроде и поздравил, а вроде и мог бы лично сказать от души. А не чтобы все видели и опять поговорили
+15
-4
+11
Настя держит лицо (кроме всем известного мема), а остальная троица конкурентов часто показывает характер. Ну что ж, это спорт.
А тут можно найти что-то милое, особенно в фото. Надеюсь Саша это написал с юмором, а не что бы испортить настроение)
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+7
С днем рождения, Дмитрий!
+8
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Очень надеюсь, что ребята переходили в ТШТ не за тем, чтобы их новые болельщики кидались в соперников (чем попало). Даже здесь очень видно, как резко Саша и Дима стали в глазах комментаторов интеллигентными няшами, а Саша Г. злом во плоти. Было бы смешно, но не смешно...
+12
-5
+7
Напоминает Плющенко с Ягудиным))
+11
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Ответ kate_ko
Согласна с сами. В то время как Козловский наоборот поумнел (надеюсь))
Козловский у всех на спортсе сразу поумнел, как к Тутберидзе перешёл) Хорошее поздравление, но и за него заклюют
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Диме хочется сегодня пожелать не отвлекаться на подобного рода "поздравления", они лишь дестабилизируют (такая цель), а сконцентрироваться на предстоящем прокате. Надо ментально выстроить стену от всего внешнего, абстрагироваться от всех раздражителей, и вместе с Сашей постараться сделать себе один огромный подарок - чистейший прокат своей замечательной ПП
+7
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Дорогой Дмитрий! Желаю Вам сегодня железных нервов, блестящих ко́ньков и радостного проката!
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Козловский при всей своей неоднозначности такое шоу, как Галлямов, не устраивает.
За БК сегодня!
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Не самая умная и уместная фраза, конечно. (Но Галлямов и не претендует на что-то большее. Терпения Насте, как говорится)
Поздравил, и молодец. И фото милое приложил.
Диму с днем рождения!
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Сашу Рудковская покусала?)))))) он тоже решил расшевелить болоДце?))))))))
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Ответ Мороженко
Дима не менее токсичный. Они стоят друг друга
Диме за его длинный язык прилетело и по делу, никто не называл это милыми шутками
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Ответ Слончик
Комментарий скрыт
Они оба понтовые ребята, так и следить за ними интереснее.
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Очень хорошее поздравление, с юмором. С днем рождения, Дмитрий! Здоровья, счастья, успехов в спорте и вне его!
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Хорошо бы судьи ещё поздравили))
но главное,чтобы Дима сам себя поздравил,и Саша подключилась))
+5
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Ответ angelbf@mail.ru
Козловский у всех на спортсе сразу поумнел, как к Тутберидзе перешёл) Хорошее поздравление, но и за него заклюют
Козловский умным был всегда, в отличии от... Эмоция только один раз вырвалась, к сожалению. Не надо притворяться, Галлямов уже поздравил соперников подколами, друзья-футболисты надоумили. Если б такое исходило от Козловского, его бы заклеивали. А Галлямов очень милый всегда, даже когда поддерживает похабшину из уст Плющенко в прошлом году на прыжковом соревновании. Этот сюжет почему то мало кто заметил.
+4
-1
+3
Ответ Elvira r
Так себе поздравление конечно. Галлямов начал раскрываться не с лучшей стороны. Была раньше о нем другого мнения.
А зря, Дмитрию все " очередь" припоминают, но он хоть кричал открыто без под...., после того как Москвина устроила им голодные игры. Понять можно. А Галлямов то четверной их токсично комментировал, то уход их тоже "с сочувствием". А по сути выдавили из штаба и БК ещё виноватыми делают. Почему никто не помнит, как Галлямов вторил похабному выкрику Плющенко на прыжковом соревновании? Как Мишина материлась на Олимпиаде? Наоборот, это даже милым считают. Это все, что нужно знать о поклонниках МГ.
+6
-3
+3
Ребята давно знакомы, занимаются одним спортом, постоянно пересекаются. Отчего половина комментариев про якобы токсичность в этом коротком тексте, а? Типа никто никогда друзей/приятелей/коллег не подкалывал?
+5
-2
+3
Какой он противный оказывается. Когда набрасывал про дисциплину и четверной выброс, подумала, что показалось, но нет, реально человек с говнецой
+9
-6
+3
Хорошо смеётся тот - кто смеётся без последствий.
+9
-6
+3
Опять рэп?
+4
-1
+3
Раунд
+4
-1
+3
отвратительное поздравление. лучше никак чем так. И потом Галлямов попутал. Ему пока совершенно нечего ни отдавать ни уступать двукратному чемпиону России Козловскому! Что бы было что уступить, это надо сначала завоевать, ахаха! Вот что бывает когда чвс глаза и разум застит
+7
-5
+2
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