«Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать». Галлямов поздравил Козловского с днем рождения
Александр Галлямов поздравил Дмитрия Козловского с днем рождения.
Сегодня чемпиону Европы в парном катании исполнилось 24 года.
«Дима, поздравляю тебя с днем рождения! С того момента, как мы начались кататься в одиночном, ты подталкивал меня расти и развиваться.
Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать. Будь здоров, счастлив и успешен!
Желаю тебе всего самого хорошего! С днем рождения!» – написал Галлямов в телеграм-канале.
Фигурист также опубликовал совместное детское фото с Козловским.
С Днем рождения, Дима)
А тут можно найти что-то милое, особенно в фото. Надеюсь Саша это написал с юмором, а не что бы испортить настроение)
За БК сегодня!
Поздравил, и молодец. И фото милое приложил.
Диму с днем рождения!
но главное,чтобы Дима сам себя поздравил,и Саша подключилась))