«Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать». Галлямов поздравил Козловского с днем рождения

Александр Галлямов поздравил Дмитрия Козловского с днем рождения.

Сегодня чемпиону Европы в парном катании исполнилось 24 года.

«Дима, поздравляю тебя с днем рождения! С того момента, как мы начались кататься в одиночном, ты подталкивал меня расти и развиваться.

Понимаю, что поздравляю тебя не первым, но это первенство я готов отдать. Будь здоров, счастлив и успешен!

Желаю тебе всего самого хорошего! С днем рождения!» – написал в телеграм-канале.

Фигурист также опубликовал совместное детское фото с Козловским.