Татьяна Навка: «Уверена, что мы с Костомаровым прокатимся вместе по льду уже в скором времени»
Татьяна Навка уверена, что скоро сможет прокатиться по льду с Романом Костомаровым.
Сегодня олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду опубликовал видео, где выходит на лед на коньках. В этом году он перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.
«Я рада за Романа и уверена, что мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени», – сказала Навка.
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