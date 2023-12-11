Татьяна Навка: «Уверена, что мы с Костомаровым прокатимся вместе по льду уже в скором времени»

Татьяна Навка уверена, что скоро сможет прокатиться по льду с Романом Костомаровым.

Сегодня олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду опубликовал видео, где выходит на лед на коньках. В этом году он перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Я рада за Романа и уверена, что мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени», – сказала .

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