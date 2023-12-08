Мария Павлова: «Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, недовольны»
Мария Павлова оценила выступление их пары с Алексеем Святченко в Финале Гран-при.
Павлова и Святченко, выступающие за Венгрию, заняли итоговое 4-е место, а в произвольной программе стали пятыми.
«Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, мы недовольны. Во время смены положения в поддержке я просто как-то поскользнулась.
Однако мы рады, что наши результаты улучшаются», – сказала фигуристка.