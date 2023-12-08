Мария Павлова: «Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, недовольны»

Теги сборная Венгрии пары Алексей Святченко Мария Павлова Фигурное катание

Мария Павлова оценила выступление их пары с Алексеем Святченко в Финале Гран-при.

Павлова и Святченко, выступающие за Венгрию, заняли итоговое 4-е место, а в произвольной программе стали пятыми. 

«Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, мы недовольны. Во время смены положения в поддержке я просто как-то поскользнулась. 

Однако мы рады, что наши результаты улучшаются», – сказала фигуристка. 

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