Мария Павлова: «Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, недовольны»

Мария Павлова оценила выступление их пары с Алексеем Святченко в Финале Гран-при.

Павлова и Святченко, выступающие за Венгрию, заняли итоговое 4-е место, а в произвольной программе стали пятыми.

«Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на лучший личный результат, мы недовольны. Во время смены положения в поддержке я просто как-то поскользнулась.

Однако мы рады, что наши результаты улучшаются», – сказала фигуристка.