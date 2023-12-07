Лука Берулава: «Довольны выступлением, но были недочеты. Главная задача – откатать чисто и улучшиться относительно своих же баллов»

Теги пары сборная Грузии Лука Берулава Анастасия Метелкина Фигурное катание

Анастасия Метелкина и Лука Берулава оценили свое выступление в финале Гран-при.

Грузинская пара лидирует после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров в Пекине. Слова фигуристов передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

Берулава: Мы в целом очень довольны, но были недочеты – перед чемпионатом Европы надо будет с вращением что-то делать.

Почему выступаем в юниорской серии Гран-при? Перед началом сезона мы не были уверены, что во взрослых нам предложат два этапа, к тому же нам, как новой паре, надо было нарабатывать рейтинговые очки, так что решили сделать так.

Метелкина: С мотивацией у нас нет никаких проблем – это же все равно Финал Гран-при, да и просто выступать на международной арене здорово. Да, главная задача для нас – откатать чисто и улучшиться относительно своих же баллов. Мы можем больше, точно – и мы это знаем.

Берулава: Никаких проблем со скатыванием у нас не было – мы оба давно катаемся, все парные элементы получились довольно быстро. Очень помогли в этом сборы летом в Новогорске.

Я всегда уважал и ценил Настю как партнершу – даже когда мы выступали в разных парах. Она очень надежная и целеустремленная.

Метелкина: Нам предложили встать в пару, мы попробовали, и у нас получилось. Все было очень гладко, почти на первой тренировке уже не было никаких проблем.

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