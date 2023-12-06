Медведева, Трусова, Боброва, Попова и Мозер прокомментируют финал Гран-при на Okko
Стало известно, кто будет комментировать финал Гран-при на Okko.
Соревнования прокомментируют обсудят в экспертной студии Евгения Медведева (короткие программы женщин и мужчин), Александра Трусова (произвольные программы женщин и мужчин), Екатерина Боброва (юниорские танцы на льду и ритм-танец), Бетина Попова (произвольный танец и гала) и Нина Мозер (произвольные программы пар).
Гости будут комментировать и обсуждать соревнования вместе с Линой Федоровой, Александром Энбертом и Андреем Журанковым.
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 7 по 10 декабря в Пекине.
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс
С удовольствием посмотрю соревнования, с комментариями Жени!