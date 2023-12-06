Медведева, Трусова, Боброва, Попова и Мозер прокомментируют финал Гран-при на Okko

Теги Гран-при Екатерина Боброва Финал Гран-при по фигурному катанию Александр Энберт Нина Мозер Лина Федорова Евгения Медведева Андрей Журанков Бетина Попова Александра Трусова Okko Фигурное катание

Стало известно, кто будет комментировать финал Гран-при на Okko.

Соревнования прокомментируют обсудят в экспертной студии Евгения Медведева (короткие программы женщин и мужчин), Александра Трусова (произвольные программы женщин и мужчин), Екатерина Боброва (юниорские танцы на льду и ритм-танец), Бетина Попова (произвольный танец и гала) и Нина Мозер (произвольные программы пар).

Гости будут комментировать и обсуждать соревнования вместе с Линой Федоровой, Александром Энбертом и Андреем Журанковым.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 7 по 10 декабря в Пекине.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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36 комментариев
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Финал должен быть интересный, особенно у мужчин.
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Это будет круто и интернсно.
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Финал будет интересным. Особенно буду внимательно смотреть мужчин и женщин.
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Хорошая новость, Женя Медведева будет комментировать.
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Отличный состав комментаторов , особенно люблю , когда Женя комментирует , естественно и живо у неё получается , и остальные тоже молодцы ! )
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Чудесная новость! С удовольствием послушаю комментарии Евгении и Саши!
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Ответ Olga Krayz
Финал должен быть интересный, особенно у мужчин.
Да, у мужчин прям 🔥🔥🔥пусть победит сильнейший 😍
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Отличная новость! Буду смотреть ФГП. Рада, что Женя будет комментировать.
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Отличная новость, с удовольствием посмотрю финал, интересно кто победит у мальчиков, да и у девочек тоже интрига
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Очень рада, что в списке комментаторов будет Женя!
С удовольствием посмотрю соревнования, с комментариями Жени!
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Хорошая новость!! Прекрасный состав комментаторов 😍А Женю всегда рада слушать❤️
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Ответ Lana Kazakova
Подписалась на Окко только ради комментирования Жени 🥰
Я тоже)
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Ответ Olga Krayz
Финал должен быть интересный, особенно у мужчин.
Даа, состав в финале шикарный)))
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Ответ private dancer
Боты, радующиеся комментированию Медведевой, вы хоть соревнования -то смотрите ? ))))
Нет , вас читаем !)))
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Подписалась на Окко только ради комментирования Жени 🥰
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Ответ Аленка_76
Я тоже)
И я с Вами)))очень рада , что Женя будет комментировать ФГП))
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Ответ Lana Kazakova
Подписалась на Окко только ради комментирования Жени 🥰
Да, тоже люблю когда Женя комментирует
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Ответ Lana Kazakova
Подписалась на Окко только ради комментирования Жени 🥰
Я тоже!!! Но еще один плюс , на первом канале прямой эфир почему то всегда виснет, а на окко все прекрасно))
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Ответ private dancer
Боты, радующиеся комментированию Медведевой, вы хоть соревнования -то смотрите ? ))))
Я не бот и радуюсь комментированию Жени)
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Хороший состав комментаторов! Жду мужской финал больше всего.
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Ответ Zbra
Комментарий скрыт
На ютубе канал ISU бесплатно и без Мозер.
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Спасибо за прекрасную новость. Ждем комментирование Жени и Саши. 💙💙💙
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Классная новость. Приятно слушать комментирование Жени и Саши.
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Мощный состав)
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Жизнь лучший драматург. Журанков всю карьеру набрасывал разные нехорошие субстанции на Сашу, а теперь будет комментировать с ней в паре финал гран при у женщин. Пару лет назад такого даже в фанфике нельзя было придумать, честно говоря я не представляю как будет проходить их комментирование
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Ответ private dancer
Мне всё равно ) Я в режиме "интершум" смотрю.
Рады за вас)))
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Ого, Журанков будет комментировать вместе с Трусовой. Прям интрига))
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Замечательная новость. Признаюсь, я без наших спортсменов этапы гран-при смотрю очень выборочно, по персоналиям. Исключение -те случаи, когда комментирует интересный мне эксперт. В этот раз точно посмотрю КП женщин и мужчин. И произвольный танец, наверное.
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