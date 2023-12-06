Алексей Железняков: «Не сказал бы, что уровень фигурного катания падает. Девочки при взрослении теряют возможность исполнять сильные прыжки – вот и все»
Железняков прокомментировал слова Радионовой о падении уровня женского катания.
«Уровень женского катания падает. Валиева, Щербакова, Трусова шли на четверные. Сейчас спортсменки не рискуют», – отметила бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.
«Я бы не сказал, что уровень фигурного катания падает. Когда девочки взрослеют, конечно, им становится намного сложнее: меняется тело, меняется форма, и намного сложнее прыгать квады, естественно. А те девочки, которые еще юные и еще не начали оформляться, им это дается легче.
Вы знаете, сколько сейчас юных девочек, которые прыгают четверные? На самом деле очень много. Поэтому я не считаю, что уровень катания падает в техническом плане. Девочки при взрослении теряют возможность исполнять сильные прыжки, это нормально и закономерно. Вот и все.
А что именно уровень фигурного катания упал в техническом плане, я бы не сказал. Среди юниоров он, как раз-таки, наоборот, вырос. Потому что четверные сейчас прыгают уже очень-очень многие», – сказал хореограф Алексей Железняков.