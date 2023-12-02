Медведева о стиле: «Яркие краски не для меня, я более сдержанная. Надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь»

Евгения Медведева рассказала, какой стиль в одежде предпочитает.

«Одеваться как-то, самовыражаться в жизни мне тоже было тяжело. Я узнала, что, оказывается, можно ходить не только в спортивном костюме, но и надевать сапоги такие высокие, и юбку еще такую вот.

А еще она может быть не только черной... Розовой! Хочешь колготки розовые? Надевай розовые колготки. Блестками обмажься!

Я много пробовала. Меняла-меняла и поняла, что яркие краски не совсем для меня. Я более сдержанная. Такая кошка. Нашла себе что-то более приглушенное и высокомерное даже.

Я вот надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь! Вот такой у меня стиль. Мне так комфортно, я чувствую себя увереннее», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».