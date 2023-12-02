Медведева о стиле: «Яркие краски не для меня, я более сдержанная. Надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь»

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Евгения Медведева рассказала, какой стиль в одежде предпочитает.

«Одеваться как-то, самовыражаться в жизни мне тоже было тяжело. Я узнала, что, оказывается, можно ходить не только в спортивном костюме, но и надевать сапоги такие высокие, и юбку еще такую вот.

А еще она может быть не только черной... Розовой! Хочешь колготки розовые? Надевай розовые колготки. Блестками обмажься!

Я много пробовала. Меняла-меняла и поняла, что яркие краски не совсем для меня. Я более сдержанная. Такая кошка. Нашла себе что-то более приглушенное и высокомерное даже.

Я вот надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь! Вот такой у меня стиль. Мне так комфортно, я чувствую себя увереннее», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».

128 комментариев
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И колготки строгие. Гипюровые.))
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Пока молодость, красота, можно экспериментировать со стилем. Хочется розовые колготки, хочется белые, хочется блестящие, к молодости все к лицу.
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Шоу о моде, одежде и стиле. Вырван, как всегда, кусок из речи. Все там сказано было с юмором
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Ответ Маргарита Михайловна
Бабасян - малопривлекательное лицо спортсру.
А чего вы тогда тут забыли?
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Ответ Анна Беляева
Женя, ради бога, не употребляй идиомы, смысл которых тебе малопонятен! А то говоришь ты, а стыдно нам.
3 девушки беседовали на шоу про моду и стиль, все понятно и прилично, никому не стыдно.
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Ответ Аленка_76
Очень жаль, что у вас нет козы😢
Судя по комментариям, нет там не только козы..
+16
-2
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Ответ Анна Беляева
Женя, ради бога, не употребляй идиомы, смысл которых тебе малопонятен! А то говоришь ты, а стыдно нам.
Может быть Вы поясните, в чем неуместность употребления данного фразеологизма в этой ситуации и от чего испытываете стыд? На мой взгляд все ок.
+25
-11
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Очень понравился подкаст. Нравится Женя, своей позицией и взглядом на жизнь. Умеет пошутить и посмеяться над собой. А это, дорогого стоит
+16
-2
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Ответ Tacciana
Обидно вам, не про те розовые колготки написали?
Те колготки-это же другое дело!
+14
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Женя в любом образе выглядит великолепно
+14
-2
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Ответ Алина Бель
Совсем спортс просел( Разгар сезона, но про розовые колготки Медведевой - главная новость(
А какие прям сегодня проходят более-менее крупные и статусные соревы, чтоб публиковать новости по ним вот прям в эту минуту?
Ленту всё равно нужно заполнять, не вижу проблемы. Как-будто тут какое-то ограничение на количество новостей в день есть и если опубликовать околофигурные новости о Заготовой или Медведевой, другие новости могут не влезть из-за ограничений. Детский сад ей-богу,, лишь бы докопаться)
+14
-3
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Очень нравятся образы Жени как на льду, так и вне его. Вечерние образы для премьеры фильма и мисс офис очень элегантные, и для своего ютуб шоу классные, модные.
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Ответ Анна Беляева
Женя, ради бога, не употребляй идиомы, смысл которых тебе малопонятен! А то говоришь ты, а стыдно нам.
Может, это у вас проблемы?
+16
-5
+11
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Ответ Александр Подгорных
А как же шмот? Или это другая личность говорила?
Вам сказать больше нечего? Повторяетесь из раза в раз, даже неинтересно
+13
-2
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Ответ Железная Леди
Надену строгий пиджак и к нему парочку бриллианов. на любой козе не подъедешь
Женя одевается всегда элегантно на мероприятия и молодежно на различные шоу. Ей идет любой стиль
+17
-6
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Ответ Елена Спирина
Шоу о моде, одежде и стиле. Вырван, как всегда, кусок из речи. Все там сказано было с юмором
Очень понравился выпуск
+16
-5
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Ответ Маргарита Михайловна
Бабасян - малопривлекательное лицо спортсру.
"Пожалуйста, не хамите", уважаемая Маргарита Михайловна! Но для вас я бы ограничился первыми буквами первых трех слов.
+15
-4
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Ответ КВАД
Комментарий скрыт
Где вы достали козу? Да ещё кривую
+11
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Ответ Tatikolobok
Жаль, что у меня нет козы. Оказывается на ней можно куда-то ехать. 🤔
О сколько нам открытий чудных..
+14
-3
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Жене очень идет строгий классичнский стиль
+10
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Жене действительно идут костюмы, да и в целом стиль олд мани. Конечно совсем отказываться от ярких красок не стоит, но в повседневной жизни они не всегда уместны.
+11
-1
+10
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Ответ Lana Kazakova
Забавно, что самыми первыми под эту новость прибежали не фанаты Жени, а фанаты совсем другой фигуристки.
Это уже закономерность
+16
-6
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Ответ Tacciana
Судя по комментариям, нет там не только козы..
🙈😅
+12
-2
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Ответ Анна Беляева
Женя просто не слишком умна. Само себе не патология, тем более для спортсмена высокого уровня, если бы из нее не лепили интеллектуалку.
Слишком умный никогда не скажет про другого, что он не слишком
+11
-2
+9
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А мне нравится ее стиль, классно одевается.
+9
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Женя действительно сейчас придерживается строгого, неяркого стиля в одежде, ей идут приглушённые тона, красотка!
+10
-1
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Ответ Железная Леди
Зачем вы напрягаетесь? Женя прекрасно все объяснила.
Ну вы же решили добавить от себя. Зачем так напрягаться
+10
-1
+9
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Женя, ради бога, не употребляй идиомы, смысл которых тебе малопонятен! А то говоришь ты, а стыдно нам.
+35
-26
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Ответ Даша Лавренова
Я не смотрела, а читаю сейчас, и очевидно, что с юмором) все в порядке с отрывком, на мой взгляд
Посмотрите если есть желание, выпуск действительно хороший.
+9
0
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Ответ Tatikolobok
Жаль, что у меня нет козы. Оказывается на ней можно куда-то ехать. 🤔
Очень жаль, что у вас нет козы😢
+13
-5
+8
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Ответ Железная Леди
Надену строгий пиджак и к нему парочку бриллианов. на любой козе не подъедешь
Я, конечно, рада за вас. Но нужно ли тут о себе писать? Или негде больше?
+14
-6
+8
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Ответ Елена Спирина
Шоу о моде, одежде и стиле. Вырван, как всегда, кусок из речи. Все там сказано было с юмором
Я не смотрела, а читаю сейчас, и очевидно, что с юмором) все в порядке с отрывком, на мой взгляд
+13
-5
+8
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Выпуск очень интересный. Женя невероятно красиво и грамотно излагает свои мысли. Ей идут все стили,будь то спортивная одежда,будь то классика.🤗
+10
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Может и яркую одежду полюбит Женя. Люди меняются, вкусы и предпочтения тоже меняются...
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Забавно, что самыми первыми под эту новость прибежали не фанаты Жени, а фанаты совсем другой фигуристки.
+19
-11
+8
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Ответ КВАД
Переделаю свой коммент. А если я на Загитовой подъеду?
Попробуйте и узнаете
+8
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+8
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Ответ Rina
Те колготки-это же другое дело!
Те колготки, кого надо колготки)
+7
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+7
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Ответ zakales
Может быть Вы поясните, в чем неуместность употребления данного фразеологизма в этой ситуации и от чего испытываете стыд? На мой взгляд все ок.
А эту даму все не устраивает, что Женя говорит, что делает)
+18
-11
+7
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Ответ Wiley Fox
Она выглядит как торговка рыбой с Привоза, говорит как торговка рыбой с Привоза, стало быть, она и есть торговка с Привоза
Вы, видимо только что с привоза, под впечатлением. И это заметно.
+11
-4
+7
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Ответ Маргарита Михайловна
Бабасян - малопривлекательное лицо спортсру.
Не мучайте себя не смотрите, проходите мимо
+7
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Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
На случай "подъезда " к высокомерным и неприступным? Хотела бы я посмотреть на такое развеселье
+7
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Ответ Lana Kazakova
Забавно, что самыми первыми под эту новость прибежали не фанаты Жени, а фанаты совсем другой фигуристки.
Да, все первые комментарии под двумя постами именно от них)
+17
-10
+7
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По ходу контракт у Евгении и спортса. Вагон публикаций в позитивном ключе)
+7
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Ответ Маргарита Михайловна
Бабасян - малопривлекательное лицо спортсру.
А вот и Михална, с утра в засаде..))
+10
-3
+7
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Ответ КВАД
Ну, не знаю. Судя по жениным словам - все подъезжают именно на кривой козе и приходится одевать пиджак.
Вам не надоело одно и тоже писать? Не боитесь, что за оффтоп наказать могут?
+7
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+7
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Ответ Анна Беляева
Типа, придумали ответ в стиле "сам дурак"? Я понимаю, что поклонники Жени, высадившиеся на этом сайте оптом в конце марта и апреле, Достоевского перечитали всего, но исключительно в собственных комментариях, но даже вы должны быть более изобретательный в хамстве. Работодатель не оплатит. Вы ж создаете видимость "дома высокой культуры".
Я не поняла, что не так в этой фразе?) Достоевского еще в универе прочитала
+8
-1
+7
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Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
Значит не можете к неприступным найти подход
+6
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+6
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Ответ Анна Беляева
Во-первых, эта идиома употребляется в отношении высокомерных, недоступных и в целом "слишком много о себе понимающих" людей либо ушлых, "тертых калачей", а никак не в смысле - "серьезный человек с серьезными намерениями", что, видимо, хотела сказать Евгения. Во-вторых, сама по себе идиома неуважительная, пренебрежительная, насмешливая в отношении того, про кого говорится. Ну, а в-третьих, к внешему виду неприменимая вовсе, касается исключительно внутренних качеств. Что ты ни надень, а не станешь тем, к кому "на кривой козе не подъехать", если человек добродушный, незансчивый, коммуникабельный.
Часто ставлю вам плюсы, но тут не согласна, никакого противоречия не вижу. Женя и говорит, что сдержанная, и ей комфортнее, когда в ней видят высокомерного, недоступного человека, нравится такой образ, когда люди думают, что к этой "на кривой козе не подъедешь". И да, понятно, что идиома насмешливая, но это тоже намеренно, с иронией. Женя сама смеётся, что с помощью одежды отстраняется от незнакомцев, пусть лучше думают, что она холодная и неприступная) Да, идиома не внешность, но внешность и одежда влияют на первое впечатление окружающих о человеке
+9
-3
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Ответ Анна Беляева
Женя, ради бога, не употребляй идиомы, смысл которых тебе малопонятен! А то говоришь ты, а стыдно нам.
Пройдите мимо и нет проблем 😁
+6
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К чемпионке с такими титулами и правда не подъехать))
+15
-9
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