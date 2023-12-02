Медведева о стиле: «Яркие краски не для меня, я более сдержанная. Надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь»
Евгения Медведева рассказала, какой стиль в одежде предпочитает.
«Одеваться как-то, самовыражаться в жизни мне тоже было тяжело. Я узнала, что, оказывается, можно ходить не только в спортивном костюме, но и надевать сапоги такие высокие, и юбку еще такую вот.
А еще она может быть не только черной... Розовой! Хочешь колготки розовые? Надевай розовые колготки. Блестками обмажься!
Я много пробовала. Меняла-меняла и поняла, что яркие краски не совсем для меня. Я более сдержанная. Такая кошка. Нашла себе что-то более приглушенное и высокомерное даже.
Я вот надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь! Вот такой у меня стиль. Мне так комфортно, я чувствую себя увереннее», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».
Ленту всё равно нужно заполнять, не вижу проблемы. Как-будто тут какое-то ограничение на количество новостей в день есть и если опубликовать околофигурные новости о Заготовой или Медведевой, другие новости могут не влезть из-за ограничений. Детский сад ей-богу,, лишь бы докопаться)