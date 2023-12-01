Дмитрий Алиев: «Мне повезло, что я еще успел застать международные старты, захватить титулы, съездить на Олимпийские игры»

Дмитрий Алиев заявил, что готов продолжать карьеру фигуриста еще два года.

– Ты можешь сказать, что ты выиграл чемпионат Европы в свое время?

– Да, безусловно. Мне повезло.

– Ну, что значит «мне повезло»?

– Повезло, что я еще успел застать международные старты. Это раз. Повезло, что успел захватить какие-то титулы с международной арены, чемпионат Европы. Удалось съездить на Олимпийские игры...

– В твоей интонации я читаю какие-то очень пессимистические мысли, настроения. О том, что все – я успел, и на этом хватит.

– Да нет, почему. Но время-то идет, я вечно кататься не буду. И я не знаю, когда откроют международную арену.

– А если откроют через два года? Два года ты еще будешь кататься?

– Провокационные вопросы. Да, я буду кататься. Конечно, буду. Но есть другие факторы, которые влияют на это. Здоровье... Тем более, я человек – форс-мажор. Стараюсь не думать даже о следующем сезоне, существовать здесь и сейчас, – сказал фигурист.