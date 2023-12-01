Дмитрий Алиев: «Мне повезло, что я еще успел застать международные старты, захватить титулы, съездить на Олимпийские игры»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев заявил, что готов продолжать карьеру фигуриста еще два года.

– Ты можешь сказать, что ты выиграл чемпионат Европы в свое время?

– Да, безусловно. Мне повезло.

– Ну, что значит «мне повезло»?

– Повезло, что я еще успел застать международные старты. Это раз. Повезло, что успел захватить какие-то титулы с международной арены, чемпионат Европы. Удалось съездить на Олимпийские игры... 

– В твоей интонации я читаю какие-то очень пессимистические мысли, настроения. О том, что все – я успел, и на этом хватит. 

– Да нет, почему. Но время-то идет, я вечно кататься не буду. И я не знаю, когда откроют международную арену.

– А если откроют через два года? Два года ты еще будешь кататься?

– Провокационные вопросы. Да, я буду кататься. Конечно, буду. Но есть другие факторы, которые влияют на это. Здоровье... Тем более, я человек – форс-мажор. Стараюсь не думать даже о следующем сезоне, существовать здесь и сейчас, – сказал фигурист.

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