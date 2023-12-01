Артур Даниелян: «По-прежнему люблю фигурное катание, не в силах убрать его из жизни. Тренеры меня ждут и будут помогать мне вернуться»

Артур Даниелян сообщил, что планирует восстановиться и продолжать карьеру.

Даниелян занял 10-е место на этапе Гран-при России в Самаре. На этапе в Москве он был 11-м в короткой программе, а с произвольной снялся по медицинским показаниям.

«Уже на протяжении нескольких дней я пытаюсь собрать хоть какие-то мысли воедино, но не особо выходит. Не знаю, с чего начать, а чем закончить. Как объясниться, что сказать.

Вроде так обидно, но в то же время пустота. Но попробую.

На данный момент я вернулся в Питер из Москвы, где пробыл дни с семьей, в их объятиях, подбадривающих словах о том, что все будет хорошо и тому подобное. В это хочется верить.

В Питере, собственно, меня уже ждут тренеры, звонили, писали, и это согрело меня. Я начну полное восстановление, вновь врачи, процедуры, так сказать «my life routine». И потихоньку буду кататься. Для себя.

Какое бы у меня отношение не было сейчас ко льду, я по прежнему люблю фигурное катание. Не в силах его убрать из жизни, ни под каким предлогом.

Жаль, что я не нашел какое-то еще дело за свои почти 20 лет, которое бы приносило хотя бы 1% эмоций из тех, что приносит фигурное катание. Это вводит в заблуждение и страх, что ли... Ладно, может, оно и к лучшему.

Таков дальнейший план, примерный. Я готовился к этому сезону, как, наверное, ни к какому не готовился. Так хотелось себя показать, всю работу команды, а ведь проделана была огромная работа.

Я очень ждал сезон, уже с июля словно был на низком старте в надежде выйти и выстрелить, но «выстрел» пришелся в ногу, сначала в одну, затем в другую.

Это огорчает, я чувствую некую вину перед всеми, буквально. И, конечно, перед собой. Поставив себе некие цели, навесив ожидания, я с ними не справился и, более того, все вышло в сотню раз хуже.

Поток мыслей в стиле: что делать дальше, что будет дальше, а как, а что, а почему, что мне делать – сидят в голове, пока без ответов.

Но верным будет, если я продолжу делать то, что мне нравится. Плюс лечение, подлатать себя всего физически и психологически (это стороной тоже не пройдет).

Во мне живет надежда. Она живет потому, что она есть у моей семьи, моей команды, моих болельщиков и даже не моих болельщиков, моих близких. А то, насколько я благодарен тренерам, не описать словами.

Меня ждут! Со мной будут до конца! Столько, сколько мне хватит сил и терпения через это пройти! И мне будут помогать вернуться!

Раз такое количество людей рядом, не отвернулись (я сейчас в большей степени про моих тренеров и семью), то я не могу забить гвоздь в стену и повесить коньки. В качестве еще одного аргумента – уж больно тонкие стены в квартире...», – написал Даниелян.

Также фигурист поблагодарил всех, кто его поддерживает.