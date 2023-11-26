Даниелян снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве по медицинским показаниям

Теги сборная России мужское катание Артур Даниелян Серия Гран-при России Фигурное катание

Артур Даниелян снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

В короткой программе фигурист занял 11-е место. 

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что Даниелян не выступит по медицинским показаниям.

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38 комментариев

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Ostinato
Блин. Вот у меня любовь к мальчикам в фк, как к российским футбольным клубам. Мне Даниелян еще в юниорах понравился. Для меня он самый хореограыичный и музыкальный из всех. Но болеть за него такое мучение.
Нет, чтобы влюбиться в катание условного Чена и болеть себе спокойненько, но мне понравился Даниелян
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Anatiana
Ответ Ostinato
Блин. Вот у меня любовь к мальчикам в фк, как к российским футбольным клубам. Мне Даниелян еще в юниорах понравился. Для меня он самый хореограыичный и музыкальный из всех. Но болеть за него такое мучение. Нет, чтобы влюбиться в катание условного Чена и болеть себе спокойненько, но мне понравился Даниелян
После ухода Коляды, моё сердце тоже потянулось к Даниеляну. Но никаких нервов не хватит за него болеть
+15
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Евгения Брылёва
очень жаль, хочу поддержать Артура🤗, нужно поработать с головой, он талантливый мальчик, но постоянно что-то мешает выйти на нужный уровень...Здоровья Артуру
+13
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Sveta Arhipova
Печалька. Но здоровье важнее
+12
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Irina29
Почему то было предчувствие, что снимется с ПП, ни к чему эти мучения ему сейчас, а может и правда что-то со здоровьем, вчера так нападал.
+11
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Лакс
увы, остается без ЧР
+9
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UserFreud
Артур всё никак здоровье не поправит, жаль. Мечтаю, чтобы рано или поздно он всё-таки смог реализовать свой талант.
+9
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nina1212
Ответ Тайга86
Наверное это правильное решение. На фоне его сегодняшней психологии, это уже только травмироваться. Зачем усугублять? Пусть Артур выдохнет, успокоится, выдержит паузу, а потом уже на свежую голову будут думать. Скорейшего возвращения.
возможно там не только психология, а боли. Поэтому прыжки и не идут
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olvl
Артуру здоровья, держаться и не сдаваться. Рано или поздно наступает светлая полоса, обязательно. Удачи Артуру.
+9
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Revery
Ответ KaSandra
Очень очень жаль! федра учитывая его проблемы со здоровьем (восстановление после травм) может включить его в резерв! включили же в тот год корявого Кондратюка, который не тренировался, а рассекал по шоу! А Артур талантливый фигурист, очень жаль терять таких фигуристов!
У нас сейчас очень много хороших мальчиков без таких проблем, их без сборной оставить чтобы всех болящих поддержать?
Ладно в те времена, когда у нас из всех фигуристов условные Коляда с Алиевым рассекали, а дальше - выжженое поле. А сейчас-то у нас целая россыпь классных ребят, которые показывают хорошие прокаты со сложными прыжками.
+9
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Anatiana
Ответ Лакс
увы, остается без ЧР
Печаль. Ещё один сезон пропал
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Аленка_76
Предсказуемо, но очень жаль(
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Тайга86
Наверное это правильное решение. На фоне его сегодняшней психологии, это уже только травмироваться. Зачем усугублять? Пусть Артур выдохнет, успокоится, выдержит паузу, а потом уже на свежую голову будут думать. Скорейшего возвращения.
+7
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Olga Krayz
Здоровья Артуру!
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Sportsfan
Ответ Евгения Брылёва
очень жаль, хочу поддержать Артура🤗, нужно поработать с головой, он талантливый мальчик, но постоянно что-то мешает выйти на нужный уровень...Здоровья Артуру
Вчера было не с головой. Он на разминке ничего не мог приземлить и в кике сразу же снял коньки и без них уходил.
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UserFreud
Ответ KaSandra
Очень очень жаль! федра учитывая его проблемы со здоровьем (восстановление после травм) может включить его в резерв! включили же в тот год корявого Кондратюка, который не тренировался, а рассекал по шоу! А Артур талантливый фигурист, очень жаль терять таких фигуристов!
Я, конечно, понимаю, что обязательно нужно было пнуть Кондратюка, но совсем отрываться от реальности не надо.
При всём уважении к Артуру и его таланту, надо признать, что от сборной он сейчас максимально далеко. У Марка (при всех его шоу) в том году были медали с этапов Гран-при были и бронза ФГП. Каким образом в резерв может попасть Даниелян?
Каким бы талантливым он ни был, весомых достижений в недавнем прошлом у него нет. Серебро ЧЕ было в 2020 году, и, вероятно, оно помогло попасть в резерв сборной в 2021 году за прошлые заслуги (в сезоне 2020/21 Артур лечил травмы). Сейчас на дворе уже 2023-й, состав сборной будет формироваться в 2024-м. Конкуренция в мужском одиночном у нас большая. Какой тут резерв может быть?) Обидно, что карьера у такого талантливого парня так складывается, но что поделать. Без здоровья в спорте высших достижений трудно.
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UserFreud
Ответ Anna
Как же жаль, что у него так не складывается, с юниоров нравился. Ещё ощущение, что это конец карьеры..
Хочется надеяться, что Артур всё-таки сможет вернуться на хороший уровень. Он молодой ещё, в декабре только 20 будет. Для мужской одиночки это совсем не много. Время есть и здоровье поправить, и форму вернуть. Если, конечно, со здоровьем не совсем плохо всё.
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N-fox
Очень жаль. Здоровья Артуру, и моральных сил.
+4
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все никак не оправится Артур.. Здоровья
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Sincere
Ответ Большое Путешествие Рузика
Очень слаб на характер Артур. Мега какая-то неуверенность у него в себе. Слëзы, сопли. Даже пошла посмотреть, кто он по гороскопу. Козерог оказался. Очень странное с ним творится.
Стрелец он, 17 декабря ж)
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Sportsfan
Лучше пропустить сезон и долечить травмы. Вчера на него было больно смотреть.
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Anna Morgan
Что ж такое случилось, что Артур после успешного ЧЕ так сник.
+3
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KaSandra
Ответ Лакс
увы, остается без ЧР
Очень очень жаль! федра учитывая его проблемы со здоровьем (восстановление после травм) может включить его в резерв! включили же в тот год корявого Кондратюка, который не тренировался, а рассекал по шоу! А Артур талантливый фигурист, очень жаль терять таких фигуристов!
+6
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Хрустальный Гусенок
с тех пор, как он получил травму, парень не был самим собой,
борется, падает и никогда не показывает себя с лучшей стороны.
как долго он будет продолжать это терпеть?
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Лакс
Ответ KaSandra
Очень очень жаль! федра учитывая его проблемы со здоровьем (восстановление после травм) может включить его в резерв! включили же в тот год корявого Кондратюка, который не тренировался, а рассекал по шоу! А Артур талантливый фигурист, очень жаль терять таких фигуристов!
увы, с проблемами после травм можно отдельно не одну сборную собрать. Невключение в сборную не = терянию.
Марк был 3-м в ФГПР после Пети и Димы - потому и включили.
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Тайга86
Ответ nina1212
возможно там не только психология, а боли. Поэтому прыжки и не идут
Я знаю. На фоне этого.
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Док Аксель
Артуру здоровья и успеха. Чёрная полоса должна закончиться рано или поздно. Надо тренироваться, выступать и не сдаваться. Удачи !
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Mira Val
Ожидаемо. Артуру здоровья, крепких нервов и удачи!
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Anna
Как же жаль, что у него так не складывается, с юниоров нравился. Ещё ощущение, что это конец карьеры..
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ostinato
Блин. Вот у меня любовь к мальчикам в фк, как к российским футбольным клубам. Мне Даниелян еще в юниорах понравился. Для меня он самый хореограыичный и музыкальный из всех. Но болеть за него такое мучение. Нет, чтобы влюбиться в катание условного Чена и болеть себе спокойненько, но мне понравился Даниелян
Совершенно согласна. Что за рок его преследует?
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Анастасия Прудникова
Скорейшего выздоровления Артуру!
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Анастасия Прудникова
Ответ Anatiana
Артур не спортсмен. Надеюсь, найдёт себя в шоу. Талант не должен пропадать
Он спортсмен, просто со здоровьем проблемы.(
+1
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ДИАНА
Когда он в КП упал, я сразу поняла,что больше прыжков не будет и скорее всего снимется с пп..... К сожалению
+1
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Sobr
Здоровья, видно было, что после первого прыжка неудачно упал и даже встал не сразу.
+1
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Большое Путешествие Рузика
Очень слаб на характер Артур. Мега какая-то неуверенность у него в себе. Слëзы, сопли. Даже пошла посмотреть, кто он по гороскопу. Козерог оказался.
Очень странное с ним творится.
+3
-3
0
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Zooey Glass
Ответ Ostinato
Блин. Вот у меня любовь к мальчикам в фк, как к российским футбольным клубам. Мне Даниелян еще в юниорах понравился. Для меня он самый хореограыичный и музыкальный из всех. Но болеть за него такое мучение. Нет, чтобы влюбиться в катание условного Чена и болеть себе спокойненько, но мне понравился Даниелян
😭
0
0
0
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Anatiana
Артур не спортсмен. Надеюсь, найдёт себя в шоу. Талант не должен пропадать
+6
-6
0
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