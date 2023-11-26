Даниелян снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве по медицинским показаниям
Артур Даниелян снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.
В короткой программе фигурист занял 11-е место.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что Даниелян не выступит по медицинским показаниям.
Нет, чтобы влюбиться в катание условного Чена и болеть себе спокойненько, но мне понравился Даниелян
Ладно в те времена, когда у нас из всех фигуристов условные Коляда с Алиевым рассекали, а дальше - выжженое поле. А сейчас-то у нас целая россыпь классных ребят, которые показывают хорошие прокаты со сложными прыжками.
При всём уважении к Артуру и его таланту, надо признать, что от сборной он сейчас максимально далеко. У Марка (при всех его шоу) в том году были медали с этапов Гран-при были и бронза ФГП. Каким образом в резерв может попасть Даниелян?
Каким бы талантливым он ни был, весомых достижений в недавнем прошлом у него нет. Серебро ЧЕ было в 2020 году, и, вероятно, оно помогло попасть в резерв сборной в 2021 году за прошлые заслуги (в сезоне 2020/21 Артур лечил травмы). Сейчас на дворе уже 2023-й, состав сборной будет формироваться в 2024-м. Конкуренция в мужском одиночном у нас большая. Какой тут резерв может быть?) Обидно, что карьера у такого талантливого парня так складывается, но что поделать. Без здоровья в спорте высших достижений трудно.
борется, падает и никогда не показывает себя с лучшей стороны.
как долго он будет продолжать это терпеть?
Марк был 3-м в ФГПР после Пети и Димы - потому и включили.
Очень странное с ним творится.