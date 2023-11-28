Вероника Яметова: «Не оставляю надежды, что можно исполнить элемент ультра-си. Уже была парочка удачных попыток тройного акселя»

Вероника Яметова рассказала, что у нее были удачные попытки тройного акселя.

– Над элементами ультра-си работаешь?

– В последнее время у меня шла подготовка к соревнованиям. Мы накатывали программы и оттачивали прыжки, которые уже стоят в программах.

А в межсезонье, если много времени между соревнованиями, мы уделяем время тройному акселю и четверному сальхову. С остальными – как пойдет, возможно, другие четверные тоже будем тренировать.

Не оставляю надежды, что можно исполнить элемент ультра-си. Уже была парочка удачных попыток тройного акселя, – сказала призер Гран-при России.