Вероника Яметова: «Не оставляю надежды, что можно исполнить элемент ультра-си. Уже была парочка удачных попыток тройного акселя»

Теги сборная России женское катание Вероника Яметова Фигурное катание

Вероника Яметова рассказала, что у нее были удачные попытки тройного акселя.

– Над элементами ультра-си работаешь?

– В последнее время у меня шла подготовка к соревнованиям. Мы накатывали программы и оттачивали прыжки, которые уже стоят в программах.

А в межсезонье, если много времени между соревнованиями, мы уделяем время тройному акселю и четверному сальхову. С остальными – как пойдет, возможно, другие четверные тоже будем тренировать.

Не оставляю надежды, что можно исполнить элемент ультра-си. Уже была парочка удачных попыток тройного акселя, – сказала призер Гран-при России.  

12 комментариев

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kristyfklvr
Увы((( Вероника еще не прошла пубертат, а он уже скоро, там не до четверных будет явно, тройные бы не растерять
Да и прыжки низковаты, для трикселя высота нужна и крутка, а у нее на дупеле высота над газеткой((
+24
-5
+19
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Любитель_ФК
Ответ Маргарита В Сафронова
Мне нравится тренер Ники. Уверена, они выйдут на ультра.
Откуда у вас такая уверенность возникла? Значит в лучшие свои годы 14 , 15 лет времени или чего еще там у нее не было для разучивания ультра-си, а теперь, "на старости лет" и это я не смеха ради говорю, а совершенно серьезно, она пробует разучивать. Сейчас разгар сезона, впереди остались только главные старты ЧР и спартакиада, какие сейчас могут быть разучивания ультра-си? Но их же еще надо пробовать в соревнованиях? Чего же она на этапах не попробовала? Чего ждала? Когда ЧР наступит и она с двумя получившимися выездами, будет там пробовать? Откровенная болтовня по поводу модного сейчас тренда, изучения ультра-си. Все говорят и я буду говорить и обещать, обещанного ведь три года ждут, а через три года меня, т.е. ее уже не будет в ФК. Вот такие эти обещания в таком возрасте.
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Железная Леди
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Успехот тебе милая девочка. Ты сильная ,все придет.
+6
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Den3Lo
Без шансов. Прыги низкие очень да и поздно уже
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фынский аксель
Ответ Тайга86
Вот скорее всего с тройным акселем и сложится. Не факт, но судя по ее комплекции это можно предположить. С квадами, думаю, легко не будет, даже не так, просто не будет.
С такой балалайкой в группировке особенно на 2а - крайне сомнительная авантюра.
+4
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Железная Леди
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Ответ Маргарита В Сафронова
Мне нравится тренер Ники. Уверена, они выйдут на ультра.
Тренер, который вырастила Липницкую, Ковтуна, Яметову и др.
+3
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Маргарита В Сафронова
Мне нравится тренер Ники. Уверена, они выйдут на ультра.
+4
-3
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Тайга86
Вот скорее всего с тройным акселем и сложится. Не факт, но судя по ее комплекции это можно предположить. С квадами, думаю, легко не будет, даже не так, просто не будет.
+3
-2
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Ponpony
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С акселем меньше всего проблем если со страховкой, и не на удочке, а на подвесе достаточной высоты, чтобы конус был подобран по фигуристу. И заточка левого конька должна отличаться особой геометрией при отработке акселя, потом вернуться к привычной.
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Kareglazaya
Как говорится, попытка не пытка. Пусть пробует. Главное, чтобы не было травм. А так Вероника и без акселя вполне конкурентоспособна при чистом прокате.
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Тайга86
Ответ фынский аксель
С такой балалайкой в группировке особенно на 2а - крайне сомнительная авантюра.
Ну предположить-то можно)
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