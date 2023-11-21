Загитова проведет 12 мастер-классов на ГУМ-катке в Москве в период с декабря по февраль

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова этой зимой будет проводить мастер-классы на московском ГУМ-катке.

Двенадцать мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.

Посещение мастер-классов будет бесплатным, но по предварительной записи на сайте ГУМ-катка. 

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44 комментария

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urloff
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина устроит ноаогодний праздник на катке. Её мастер-классы— это познавательно, весело и с хорошим зарядом на весь год. Алинка снежинка!
Вы уже посещали или все эти дифирамбы исключительно из-за Загитовой?
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Девушка Безимени
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Слончик
Ответ КВАД
Может загифаны и научатся когда-нибудь тому, что мир не делится на поклонников Заги и Меды.
Обычно к Алинке претензии именно у поклонников МЖ. Остальные могут спокойно существовать, не чувствуя себя ущемленными от того, что их багинька не в состоянии была за три года хоть чутка технику усложнить
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Слончик
Ответ КВАД
Лишь бы не толкала детишек..
Все пять личностей Евгении Медведевой смогут посетить мастер-классы, еще и по два раза. Может, чему научатся.
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Туц
Ответ Black&White
Интересно, сколько билет туда будет стоить....
написано же что бесплатно
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Lana-shu
Ответ КВАД
Может загифаны и научатся когда-нибудь тому, что мир не делится на поклонников Заги и Меды.
Поклонники Медведевой? Смешно.. зато есть болельщики Алины и ее хейтеры, как Вы.
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Мира2024
Ответ urloff
Комментарий удален модератором
Судя по вашим ответам, вам надо просто посидеть и немного подумать, от чего у вас недовольство появилось?
Может не выспались или перетрудились?
А Алина тут причем?
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Лека-Лека
Мастер-классы Алины - это всегда здорово, интересно и полезно.
Она - отличная фигуристка.

Тем более - что это доступно так как бесплатно.

Это не по 200.000 проводить.
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Юра Плисецкий
Похоже Навка с китайцами о шоу так и не договорилась.
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ВИван
Какой приятный сюрприз для любителей фигурного катания!
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urloff
Ответ Мира2024
А вы что такой недовольный? Мастер-классы Алина проводит не в первый раз, все знают, что у неё они отлично получаются. Масер-классы все 12-ть бесплатные. Что опять не так?
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Лека-Лека
Ответ Слончик
Все пять личностей Евгении Медведевой смогут посетить мастер-классы, еще и по два раза. Может, чему научатся.
+++
А почему только пять?
Там толпа приличная набирается
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КВАД
Ответ Слончик
Все пять личностей Евгении Медведевой смогут посетить мастер-классы, еще и по два раза. Может, чему научатся.
Может загифаны и научатся когда-нибудь тому, что мир не делится на поклонников Заги и Меды.
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Мира2024
Ответ urloff
Это не так, это в его ваши домыслы. 🙂 Повторюсь... Вопрос был задан вам?
На это уже отвечала, повторяться не буду, а к моему совету прислушайтесь, вам это необходимо.
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Sebilya Fezaziyeva
Здорово 👏
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Мира2024
Ответ urloff
Вы уже посещали или все эти дифирамбы исключительно из-за Загитовой?
А вы что такой недовольный?
Мастер-классы Алина проводит не в первый раз, все знают, что у неё они отлично получаются.
Масер-классы все 12-ть бесплатные.
Что опять не так?
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KMR
Ну вот. Правильное решение отдохнуть от телевизора и занятся своим.
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Маргарита В Сафронова
Алина устроит ноаогодний праздник на катке. Её мастер-классы— это познавательно, весело и с хорошим зарядом на весь год. Алинка снежинка!
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