Загитова проведет 12 мастер-классов на ГУМ-катке в Москве в период с декабря по февраль
Алина Загитова этой зимой будет проводить мастер-классы на московском ГУМ-катке.
Двенадцать мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.
Посещение мастер-классов будет бесплатным, но по предварительной записи на сайте ГУМ-катка.
Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год
Может не выспались или перетрудились?
А Алина тут причем?
Она - отличная фигуристка.
Тем более - что это доступно так как бесплатно.
Это не по 200.000 проводить.
А почему только пять?
Там толпа приличная набирается
Мастер-классы Алина проводит не в первый раз, все знают, что у неё они отлично получаются.
Масер-классы все 12-ть бесплатные.
Что опять не так?