Загитова проведет 12 мастер-классов на ГУМ-катке в Москве в период с декабря по февраль

Алина Загитова этой зимой будет проводить мастер-классы на московском ГУМ-катке.

Двенадцать мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.

Посещение мастер-классов будет бесплатным, но по предварительной записи на сайте ГУМ-катка.

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