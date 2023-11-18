Роман Савосин: «Сегодня прокат короткой был похуже, чем на этапе в Уфе. Но я доволен, поборолся, набрал хорошие баллы»

Теги мужское катание Роман Савосин Серия Гран-при России Фигурное катание

Роман Савосин заявил, что прокат короткой программы получился хуже, чем в Уфе.

Фигурист получил за выступление 94,66 балла. 

«Мне кажется, сегодня было похуже (чем на этапе Гран-при России в Уфе). Прыжки пришлось вытащить. Возможно сыграло, что первый катался.

Но я доволен, поборолся, набрал хорошие баллы. Буду стараться вернуть «сотку» на чемпионате России. Думать об этом не надо, но попытаюсь показать хороший прокат», – сказал фигурист.

«Понравилось, конечно», – ответил Савосин на вопрос об общении с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

2 комментария

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Елена Спирина
Очень понравиля прокат Романа. Первому выступать действительно сложно. Удачи завтра!
+3
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Lolka12
Рома супер! 🙌 да, сегодня не так уверено, но все равно умница! 👍🥰
+1
0
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