Роман Савосин: «Сегодня прокат короткой был похуже, чем на этапе в Уфе. Но я доволен, поборолся, набрал хорошие баллы»

Роман Савосин заявил, что прокат короткой программы получился хуже, чем в Уфе.

Фигурист получил за выступление 94,66 балла.

«Мне кажется, сегодня было похуже (чем на этапе Гран-при России в Уфе). Прыжки пришлось вытащить. Возможно сыграло, что первый катался.

Но я доволен, поборолся, набрал хорошие баллы. Буду стараться вернуть «сотку» на чемпионате России. Думать об этом не надо, но попытаюсь показать хороший прокат», – сказал фигурист.

«Понравилось, конечно», – ответил Савосин на вопрос об общении с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.