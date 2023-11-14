Даниил Самсонов: «Незадолго до сезона случилось повреждение – проблема с левым коленом. Сейчас есть дискомфорт, который ограничивает мне прыжки»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Серия Гран-при России Фигурное катание

Даниил Самсонов рассказал, что получил травму при подготовке к сезону.

Фигурист выступил на этапе Гран-при России в Казани, где занял шестое место.

– Чем занимался с момента твоих последних соревнований?

– В апреле я выступал на турнире на призы президента московской федерации фигурного катания. Но это совершенно разные вещи. Там на трибунах сидели 10-15 человек, а здесь – полный зал.

Летом остался без отпуска, потому что сдавал ЕГЭ, параллельно тренировался самостоятельно, без тренеров. Потом все уехали на сборы, я присоединился к команде после того, как сдал экзамены.

До этого я катался в «Хрустальном» с группой Артемия Пунина. Он мне очень помогал, дал много дельных советов, которыми я до сих пор пользуюсь. Ему – самая главная благодарность за то, что я сейчас в такой форме. Потом на сборах мы поставили новую короткую программу.

Незадолго до сезона случилось небольшое повреждение. Я не мог тренироваться в полной мере. Сначала две недели сидел дома, а потом тренировался по одному разу в день. А сама подготовка к соревнованиям началась в начале октября – что успели наработать, то показали.

На сборах в Новогорске я прыгал четверной сальхов. На этот турнир я приехал без него. Дискомфорт в колене ограничивает мне некоторые прыжки. Но зато сегодня я показал четверной лутц, который был подготовлен за две недели до начала соревнований.

– Что за повреждение?

– Незначительная проблема с левым коленом. Если вы видели видео Первого канала, на сборах я прыгал четверной сальхов. Но сейчас есть небольшой дискомфорт, который ограничивает мне прыжки.

– Планируешь что-то добавлять по контенту ко своему второму этапу в Москве?

– Сейчас колено потихоньку начало отпускать. Поэтому я за то, чтобы добавить к четверному лутцу сальхов. Посмотрим.

Но если я стабилизирую даже нынешний контент, то за короткую я могу набирать под 90 баллов, а за произвольную – под 160–170. Это достойные баллы, с которыми я могу бороться как минимум за пятерку, – сказал Самсонов.

16 комментариев

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Olga.t
Разумный и трезвый взгляд на ситуацию, приятно слышать слова благодарности тренеру Пунину.
Хочется, чтобы травмы и болезни остались в прошлом, и наконец-то этот талантливый фигурист вернулся в спорт в полной мере и отличной форме.
Удачи Даниилу!
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Наталья Карлова
Даня ждем! Пусть все получится! Тебе и всем нашим спортсменам здоровья!
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Самая цитируемая и вообще недура
Держись, Даня, держись, не сдавайся! Мы в тебя верим.
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Храбрая виолончелистка
Вот, помню же, что про сальхов читала и видела...Лутц вообще сюрпризом стал. Здоровья, и ещё раз здоровья Даниилу.
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Defender64
Успехов. Всегда хочется, чтобы человек, который возвращается после больших и длинных трудностей, возвращался не зря.
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Lara_Croft
Не смотря на ошибки, очень понравился его прокат произвольной. Само катание у него мастерское. Надеюсь, что у него получится вернуться. Только расстраивает, что снова проблемы с коленом((
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Irina037
Но баллы получил ,как всегда,авансом,как будто чистые прыжки ,а пару мальчиков незаслуженно под него опустили
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-7
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Mion
Даню травмы преследуют. Видимо, хочет быстрее восстановиться и рискует на тренировках. Удачи ему! Программы в этом сезоне хорошие, надо стабилизовать прыжки и все будет
+6
-3
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Lara_Croft
Ответ Irina037
Но баллы получил ,как всегда,авансом,как будто чистые прыжки ,а пару мальчиков незаслуженно под него опустили
Он получил свои заслуженные оценки, хватит набрасывать.
+9
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Anna
Ответ Irina037
Но баллы получил ,как всегда,авансом,как будто чистые прыжки ,а пару мальчиков незаслуженно под него опустили
Ну какой аванс, компоненты 77, разваленный Самарин 90 получает
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Gelios77
Лутц у него был и в юниорах, а тулуп был? В принципе очень хороший набор не только для пятерки, но и для победы
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Алёна Вода
Ко второму этапу, наверное, вряд ли получится усилиться ещё и сальховом. Скорее будет правильнее выступить там чисто с лутцом и акселями,--и отобраться на ЧР.
Но до ЧР будет больше времени, чтобы вкатать программы со всеми этими прыжками. Наша МО настолько не предсказуема, что с таким набором можно метить и на пьедестал ЧР....
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