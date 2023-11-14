Даниил Самсонов: «Незадолго до сезона случилось повреждение – проблема с левым коленом. Сейчас есть дискомфорт, который ограничивает мне прыжки»

Даниил Самсонов рассказал, что получил травму при подготовке к сезону.

Фигурист выступил на этапе Гран-при России в Казани, где занял шестое место.

– Чем занимался с момента твоих последних соревнований?

– В апреле я выступал на турнире на призы президента московской федерации фигурного катания. Но это совершенно разные вещи. Там на трибунах сидели 10-15 человек, а здесь – полный зал.

Летом остался без отпуска, потому что сдавал ЕГЭ, параллельно тренировался самостоятельно, без тренеров. Потом все уехали на сборы, я присоединился к команде после того, как сдал экзамены.

До этого я катался в «Хрустальном» с группой Артемия Пунина. Он мне очень помогал, дал много дельных советов, которыми я до сих пор пользуюсь. Ему – самая главная благодарность за то, что я сейчас в такой форме. Потом на сборах мы поставили новую короткую программу.

Незадолго до сезона случилось небольшое повреждение. Я не мог тренироваться в полной мере. Сначала две недели сидел дома, а потом тренировался по одному разу в день. А сама подготовка к соревнованиям началась в начале октября – что успели наработать, то показали.

На сборах в Новогорске я прыгал четверной сальхов. На этот турнир я приехал без него. Дискомфорт в колене ограничивает мне некоторые прыжки. Но зато сегодня я показал четверной лутц, который был подготовлен за две недели до начала соревнований.

– Что за повреждение?

– Незначительная проблема с левым коленом. Если вы видели видео Первого канала, на сборах я прыгал четверной сальхов. Но сейчас есть небольшой дискомфорт, который ограничивает мне прыжки.

– Планируешь что-то добавлять по контенту ко своему второму этапу в Москве?

– Сейчас колено потихоньку начало отпускать. Поэтому я за то, чтобы добавить к четверному лутцу сальхов. Посмотрим.

Но если я стабилизирую даже нынешний контент, то за короткую я могу набирать под 90 баллов, а за произвольную – под 160–170. Это достойные баллы, с которыми я могу бороться как минимум за пятерку, – сказал .