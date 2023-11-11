Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Это будет новая точка притяжения для всех фигуристов со всей России»

Теги сборная России ФФКР женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана высоко оценил перспективы школы Алины Загитовой.

Сейчас в Казани проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. 

«Это отличный турнир, традиционный, который проводим в столице Татарстана, в историческом месте, во Дворце спорта. Спасибо федерации фигурного катания за такую честь. Многие города борются за право проведения такого турнира, мы, имея хорошие отношения с уже обновленным руководством федерации, всегда находим общий язык.

Приятно, что фигурное катание двигается вперед, развивается, сегодня такая интересная борьба, лучшие силы фигурного катания у нас в столице, полные трибуны, хорошая трансляция, хорошее настроение. Стараемся в Казани проводить большое количество турниров. Гран‑при России по фигурному катанию – один из столпов, которые мы считаем традиционным.

Видим и отклик у спортсменов, у тренерского штаба и стараемся проводить его на самом высоком уровне, тем более для Татарстана фигурное катание – прерогатива, наши девчонки уже традиционно выступают на самом высоком уровне, пусть иногда уезжают из Татарстана, из Казани, но мы их считаем нашими, всегда их поддерживаем. Спасибо тренерском штабу, который верит в наших ребят.

Вы знаете, что мы работаем над открытием школы Алины Загитовой. Это будет и инфраструктурно новый объект, и новая точка роста, притяжения для всех фигуристов со всей нашей страны и не только из Татарстана. Отличные эмоции, хорошее настроение и очень искусное, грациозное фигурное катание», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

6 комментариев

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Arzu0203
ждем с нетерпением открытия школы, у Алины всë получается, за что не возьмется ♥♥♥
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AllaS
Успехов в реализации проекта Казани . Сегодня на ЭГП выступили две фигуристки от Татарстана и видно, что у них есть уже фанаты . Это означает, что ФК привлекает в республике .Появятся новые возможности у детей.
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-3
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Tanya Reed
Ну если только тренеры ТШТ, ЦСКА и Мишин с Москвиной переедут на постоянное жительство в Казань, то да, тогда фигуристы со всей страны туда потянутся. А пока это будет современный центр, откуда все равно перспективные спортсмены будут переходить в Москву и Питер.
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Маргарита В Сафронова
Алина постоянно участвует в фигурнокатательной жизни. Она сумеет возглавить свою школу. Появилось очень много молодых талантливых тренеров, они захотят работать в такой статусной школе.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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автошколу и центр изучения великого и могучего тоже пусть откроет 😆
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