Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Это будет новая точка притяжения для всех фигуристов со всей России»

Министр спорта Татарстана высоко оценил перспективы школы Алины Загитовой.

Сейчас в Казани проходит четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Это отличный турнир, традиционный, который проводим в столице Татарстана, в историческом месте, во Дворце спорта. Спасибо федерации фигурного катания за такую честь. Многие города борются за право проведения такого турнира, мы, имея хорошие отношения с уже обновленным руководством федерации, всегда находим общий язык.

Приятно, что фигурное катание двигается вперед, развивается, сегодня такая интересная борьба, лучшие силы фигурного катания у нас в столице, полные трибуны, хорошая трансляция, хорошее настроение. Стараемся в Казани проводить большое количество турниров. Гран‑при России по фигурному катанию – один из столпов, которые мы считаем традиционным.

Видим и отклик у спортсменов, у тренерского штаба и стараемся проводить его на самом высоком уровне, тем более для Татарстана фигурное катание – прерогатива, наши девчонки уже традиционно выступают на самом высоком уровне, пусть иногда уезжают из Татарстана, из Казани, но мы их считаем нашими, всегда их поддерживаем. Спасибо тренерском штабу, который верит в наших ребят.

Вы знаете, что мы работаем над открытием школы Алины Загитовой. Это будет и инфраструктурно новый объект, и новая точка роста, притяжения для всех фигуристов со всей нашей страны и не только из Татарстана. Отличные эмоции, хорошее настроение и очень искусное, грациозное фигурное катание», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?