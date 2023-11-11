Владислав Дикиджи: «Последний месяц я очень хорошо работал. Перед произвольной настрой боевой, планирую делать три четверных»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Владислав Дикиджи заявил о боевом настрое на произвольную программу в Казани.

Сегодня Дикиджи занял второе место в короткой программе (97,35 балла) на этапе Гран-при России.

«Последний месяц я очень хорошо работал. Планировал, что все сделаю чисто. Я стал больше катать, больше прыгать. Всего стал делать больше.

Перед произвольной программой настрой боевой, планирую делать три четверных – лутц и два сальхова (один в каскаде)», – сказал фигурист.

2 комментария

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тучка60
Удачи тебе, парень
+6
0
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Док Аксель
Влад молодец ! В КП был просто шикарен. Удачного и успешного проката в ПП !
+5
0
+5
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