Ренат Лайшев: «Пришло время создавать альтернативные Игры, чтобы нивелировать спортивные конфликты. Без нас полноценного чемпионства на Олимпиаде не будет»

Теги Олимпийская сборная России Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев призвал создать в России альтернативу Олимпийским играм.

«Нельзя постоянно идти у них на поводу, ходить без флага, выходить без гимна. Ведь это тоже унижение, когда на соревнованиях выступают какими-то полуфабрикатами без национальной идентичности.

Сейчас пришло время консолидировать все усилия. В том числе защищать интересы спортсменов, когда это необходимо. И создавать новые альтернативные Игры, чтобы нивелировать вот эти спортивные конфликты.

Мы еще в 80-х годах всегда объясняли, что не мы эту историю начали. Она продолжается до сих пор. Там знают, что наши спортсмены самые сильные. Без нас никакого интереса и никакого полноценного чемпионства на Олимпиаде не будет», – сказал президент «Самбо-70» Лайшев.

С 26 июля по 11 августа 2024 года летние Олимпийские игры пройдут в Париже.

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2 комментария

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Елена Назырова
Всё будет и интерес и ПОЛНОЦЕННОЕ чемпионство, второй год прекрасно без нас обходятся и в лыжах, и в биатлоне, и в фк и прочих видах спорта
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Zefix
Без нас полноценного чемпионата на олимпиаде не будет! То ли дело наши (но вне политики) альтернативные игры, куда приедет десяток исключительно дружественных нам стран, и мы там всех победим. Вот это чемпионство, а не эти ваши олимпиады
+1
0
+1
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