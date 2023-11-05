Елизавета Худайбердиева: «Если бы не спорт, я бы выглядела совсем по-другому, потому что очень люблю поесть. И сильно бы себя не любила»

Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы в своем влоге на ютуб-канале.

– Было такое, что хотелось все бросить?

– Конечно. Любой спортсмен, который говорит, что такого никогда не было, что хочешь все бросить или закончить – это, скажем так, лукавство. Конечно, бывает тяжело. А еще страшнее, когда очень тяжело, а потом не получается. А еще страшнее, когда не получается из раза в раз.

Как было у меня в прошлом сезоне. Когда ошибки преследуют тебя каждый старт, и ты уже максимально по-разному пробуешь и по тренировкам, и по обычной жизни, пытаешься отвлекаться или, наоборот, сконцентрироваться. В такие моменты очень тяжело.

Но, к моему счастью, потом все стало хорошо. Мы поменяли тренерский штаб, и в принципе жизнь сильно поменялась. Я снова вспомнила, что люблю фигурное катание. И уже не хочется ничего бросать, естественно.

– Если не фигурное катание, то...

– Я, кстати говоря, давно задумывалась – если бы не было фигурного катания, кем бы я была? Как бы сложилась в целом моя жизнь? И ничего хорошего, если объективно судить, мне кажется, не было бы.

Скорее всего, я бы отучилась в школе, наверное, мне бы даже нравилось учиться. Но я думаю, что выглядела бы совсем по-другому, потому что я очень-очень люблю поесть.

Если бы я не занималась спортом, я бы за этим не следила. Соответственно, я бы себя сильно не любила. Мне бы сильно не нравилось мое отражение в зеркале, и от этого было бы еще больше комплексов, чем сейчас.

Думаю, поступила бы в кулинарный какой-нибудь. Наверняка я бы научилась готовить с самого детства, потому что было бы больше свободного времени. И училась бы сейчас в универе на 3-4 курсе. Не знала бы, чем хочу заниматься дальше. Скорее всего, было бы так.

Чем бы мне хотелось заниматься после спорта? Я точно не хочу тренировать, это я уже поняла. Мне это не сильно интересно, это очень сложная работа, огромный труд. Я просто не готова к такому.

Тренер по фигурному катанию – это тот же спортсмен, который просто не в том объеме выполняет физические нагрузки. А по сути ты так же просыпаешься в шесть утра, едешь на тренировку, целый день на льду. 2 января выходишь на лед, потому что соревнования у спортсменов скоро.

В общем, в этом нет жизни. Тяжело соблюдать режим столько лет подряд... Пока не знаю, чем хочу заниматься. Пока я сконцентрирована на том, что я спортсмен, фигурист. Дальше посмотрим, – сказала чемпионка России в танцах на льду.