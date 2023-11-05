Худайбердиева о хейте: «Все, что касается внешности или личной жизни, очень сильно обижает. Я перестала читать всякие форумы, комментарии на Sports.ru»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева рассказала, как относится к хейту.

«А как к этому можно относиться? Вот есть Макс Траньков, который всегда говорит, что он «питается» хейтом – пожалуйста, пишите больше, ненавидьте меня. А я не могу.

Я такой по натуре человек, что хочу быть хорошей для всех. Мне важно, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я с этим, конечно, немножечко борюсь и пытаюсь как-то от этого отойти. Но все равно мне важно, что пишут, что обо мне думают.

Даже если это люди, которых я в жизни никогда не увижу, все равно меня это как-то задевает. Особенно если я в корне знаю, что это не так. Если какое-то несправедливое суждение.

Это не касается фигурного катания, моей работы. Понятно, что конструктивная критика, да и даже хейт за то, что ты катаешься каким-то не таким образом, как хочется человеку, это тоже окей. 

Но вот когда это касается внешности или моей личной жизни, все, что касается непосредственно меня, а не только моей работы – это меня очень сильно обижает.

Справляться с этим никак, мне кажется, невозможно – это нужно просто как-то пережить. В личные сообщения и в комментарии сейчас стали меньше писать, раньше и смерти желали, и чего только не писали.

Я перестала читать всякие форумы, комментарии на Sports.ru, вот это все делать. Вроде тебе кажется, что тебя это не задевает, но все равно в голове это откладывается. 

Последний раз, когда я хотела что-то почитать, открыла, прочитала два комментария – ой, нет, все, не хочу ничего видеть, лучше я не буду этого знать вообще», – сказала фигуристка.

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9 комментариев

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Tacciana
Зачем вообще читать комментарии в пабликах.. неадекватов просто какое-то сумасшедшее количество.
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+14
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Мария Тихонова
Запомнилось сказанное другой фигуристкой, точно не процитирую, но нечто в духе: "даже если на тысячу позитивных комментариев один негативный - запомню я именно его".

Конечно, всем, кто так акцентирует внимание, хорошо бы это проработать со специалистом, но всё-таки не так это просто перебороть, как нам, непубличным людям, кажется. Может, стоит держать эту мысль в голове, когда пишешь свой единственный негативный комментарий.
+7
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+6
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JinDos
По-моему, уже всем все равно.
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Док Аксель
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца. ( А.С. Пушкин )

А если не получается как советовал классик, то лучше сюда не заходить.
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Сергей Орлов
Ответ Tacciana
Зачем вообще читать комментарии в пабликах.. неадекватов просто какое-то сумасшедшее количество.
И по совпадению все они фанаты фигурки)
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icaruz
Девушки по сравнению с парнями более зависимы от социума, поэтому они сильнее реагируют на тупой хейт в нете. И еще они не то чтобы глупее, но более ориентируются на свои эмоции, чем на разум. В итоге такие вот страдания, от того что кто-то что-то написал про нее в сети.

А парень бы подумал, ну нагадило там какое-то анонимное ничтожество, ну и что с того? 🙂
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Tacciana
Ответ Сергей Орлов
И по совпадению все они фанаты фигурки)
Не все, но очень многие, да
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icaruz
Ответ Мария Тихонова
Запомнилось сказанное другой фигуристкой, точно не процитирую, но нечто в духе: "даже если на тысячу позитивных комментариев один негативный - запомню я именно его". Конечно, всем, кто так акцентирует внимание, хорошо бы это проработать со специалистом, но всё-таки не так это просто перебороть, как нам, непубличным людям, кажется. Может, стоит держать эту мысль в голове, когда пишешь свой единственный негативный комментарий.
А как вы считаете, всем тем кто на несколько лет акцентировал внимание на лживом грязном вбросе тутберидзе о снятии загитовой с олимпиады, вы с каким специалистом проработать посоветуете? 🤔
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icaruz
Ответ Док Аксель
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца. ( А.С. Пушкин ) А если не получается как советовал классик, то лучше сюда не заходить.
Отличные советы. Хочешь быть счастлив - будь им. Хочешь быть умным - будь им. Хочешь быть богатым - будь им.

Правда как именно "быть им", советчики почему-то забывают рассказать. 😁
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