Худайбердиева о хейте: «Все, что касается внешности или личной жизни, очень сильно обижает. Я перестала читать всякие форумы, комментарии на Sports.ru»

Елизавета Худайбердиева рассказала, как относится к хейту.

«А как к этому можно относиться? Вот есть Макс Траньков, который всегда говорит, что он «питается» хейтом – пожалуйста, пишите больше, ненавидьте меня. А я не могу.

Я такой по натуре человек, что хочу быть хорошей для всех. Мне важно, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я с этим, конечно, немножечко борюсь и пытаюсь как-то от этого отойти. Но все равно мне важно, что пишут, что обо мне думают.

Даже если это люди, которых я в жизни никогда не увижу, все равно меня это как-то задевает. Особенно если я в корне знаю, что это не так. Если какое-то несправедливое суждение.

Это не касается фигурного катания, моей работы. Понятно, что конструктивная критика, да и даже хейт за то, что ты катаешься каким-то не таким образом, как хочется человеку, это тоже окей.

Но вот когда это касается внешности или моей личной жизни, все, что касается непосредственно меня, а не только моей работы – это меня очень сильно обижает.

Справляться с этим никак, мне кажется, невозможно – это нужно просто как-то пережить. В личные сообщения и в комментарии сейчас стали меньше писать, раньше и смерти желали, и чего только не писали.

Я перестала читать всякие форумы, комментарии на Sports.ru, вот это все делать. Вроде тебе кажется, что тебя это не задевает, но все равно в голове это откладывается.

Последний раз, когда я хотела что-то почитать, открыла, прочитала два комментария – ой, нет, все, не хочу ничего видеть, лучше я не буду этого знать вообще», – сказала фигуристка.