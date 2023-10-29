Степанова о дуэте с Букиным: «Наш потенциал не исчерпан. У нас много возможностей себя раскрывать и показывать новое»

Александра Степанова заявила, что ее дуэт с Иваном Букиным не исчерпал потенциал.

Сегодня фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске в танцах на льду.

«Наш потенциал не исчерпан, нам есть над чем работать, каким-то спортсменам уже невозможно что-то из себя выжать, а мы перешли в другую команду (к тренеру Александру Жулину – Sports.ru), у нас много возможностей себя раскрывать и показывать новое.

Этот сезон (без международных стартов) даже нам на руку. Мы ищем в этой ситуации плюсы, хотя, конечно, мы очень хотим выступать на международных турнирах», – сказала пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова.