Степанова о дуэте с Букиным: «Наш потенциал не исчерпан. У нас много возможностей себя раскрывать и показывать новое»

Теги сборная России Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Александра Степанова заявила, что ее дуэт с Иваном Букиным не исчерпал потенциал.

Сегодня фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске в танцах на льду.

«Наш потенциал не исчерпан, нам есть над чем работать, каким-то спортсменам уже невозможно что-то из себя выжать, а мы перешли в другую команду (к тренеру Александру Жулину – Sports.ru), у нас много возможностей себя раскрывать и показывать новое.

Этот сезон (без международных стартов) даже нам на руку. Мы ищем в этой ситуации плюсы, хотя, конечно, мы очень хотим выступать на международных турнирах», – сказала пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова.

3 комментария

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Katerina Sunny
Без международных соревнований ЧР заранее известен.
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KMR
Будут новые купальники 🥰
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Anna Morgan
Честнее сказать, не хотим уходить, потому что отстояли место в очереди и перешли к грибному тренеру.
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