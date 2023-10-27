Петр Гуменник: «У меня есть младшие братья и сестрички, и иногда перед сном я им читаю книги»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о любви к чтению.

«Больше всего в литературе я люблю фантастические книги. Я не очень искушенный читатель и люблю, когда в книге есть интересный сюжет. Когда автор воспроизводит такие ситуации, что раскрывается некая философия, некая предполагаемая дилемма, которая может в будущем возникнуть.

Последнее, что я прочитал, была серия рассказов Дэна Абнетта про инквизитора Эйзенхорна, меня это очень сильно увлекло. На самом деле, специально смыслы я не ищу, но они лежат неглубоко, где-то на поверхности, и всегда полезно и интересно до этого смысла докопаться.

У меня есть младшие братья и сестрички, и иногда перед сном я им читаю книги.

Я очень люблю сходить в Эрмитаж, Русский музей, а то и в Эрарту, но иногда можно полистать альбом с репродукциями.

В этом сезоне моя главная книга – «Портрет Дориана Грея», – сказал Гуменник.