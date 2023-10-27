Петр Гуменник: «У меня есть младшие братья и сестрички, и иногда перед сном я им читаю книги»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал о любви к чтению.

«Больше всего в литературе я люблю фантастические книги. Я не очень искушенный читатель и люблю, когда в книге есть интересный сюжет. Когда автор воспроизводит такие ситуации, что раскрывается некая философия, некая предполагаемая дилемма, которая может в будущем возникнуть.

Последнее, что я прочитал, была серия рассказов Дэна Абнетта про инквизитора Эйзенхорна, меня это очень сильно увлекло. На самом деле, специально смыслы я не ищу, но они лежат неглубоко, где-то на поверхности, и всегда полезно и интересно до этого смысла докопаться. 

У меня есть младшие братья и сестрички, и иногда перед сном я им читаю книги. 

Я очень люблю сходить в Эрмитаж, Русский музей, а то и в Эрарту, но иногда можно полистать альбом с репродукциями. 

В этом сезоне моя главная книга – «Портрет Дориана Грея», – сказал Гуменник. 

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47 комментариев

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Viktoria dek
Сын маминой подруги)
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Ольга Воеводина
Пётр слишком хорош! Ну нельзя же так!))
+47
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Olga.t
Удивительно, когда малообразованные фигуристки выдают перлы в общественном пространстве, здесь сотни комментариев с насмешками (справедливо!).
Пётр говорит грамотно, всесторонне развит, порядочен, совершенствуется - опять плохо, слишком идеален, чересчур хорош! Интересно, кого же мы хотим увидеть на льду?
Я желаю Петруччио успешно выступить на этапе и дальше быть таким же "идеальным сыном маминой подруги"))
+49
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+41
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missis-Zima
Ответ miladoc1
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А еще Петя из православной религиозной семьи.Бывает и такое.Хейтите с новой силой.
+26
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JL JL
Хороший, хороший мальчик
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Natalia Gladkia
Серьезный юноша, действительно всесторонне образованный, искусство, живопись, музыка, ФК и еще сложнейшие технические предметы в ЛИТМО, пожалуй, самый престижный питерский Вуз! Да...молодец, хорошее семейное воспитание и правильные ориентиры в жизни , с которыми он всегда будет успешен и востребован ! Удачи и успехов Петру!!!
+21
-3
+18
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Pennywise
И пою им Раммштайн.
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Karina kolesnikova
Ответ Viktoria dek
Сын маминой подруги)
который связался с плохой компанией :))

Удачи Пете в Красноярске!
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Mion
Удачи на этапе) очень хочется посмотреть, как накатал Грея) ну и КП тоже интересно
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Александр Скворцов
Пётр лучший интеллектуал и пианист среди фигуристов и конечно лучший фигурист среди интеллектуалов и пианистов.
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Анаис_Анаис
Ответ miladoc1
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Действительно, по видосы по рэпчик кальянный не выкладывает, речь связная, отсталый какой.
+12
0
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suda net
Петя! Это что-то на идеальном. Как и лучшие прокаты!
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N-fox
Философия, дилемма, Эрмитаж, Русский музей... и вообще, про чтение. Приятно, что такие новости тоже печатают)). (Это я с предыдущей ветки пришла, восстанавливаюсь))))
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Татьяна Попова
Идеальный
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missis-Zima
Ответ miladoc1
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вы о себе? супер!
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СемёнСемёныч
Добрый и воспитанный парень. Молодец.
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-2
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Оксана
Какая разница с предыдущим постом.
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AllaS
Пётр очень сильный фигурист и приятный юноша во всех отношениях. Успехов и удачи ему в сезоне и на этом ЭГП в Красноярске , в прошлом году он был просто на пике успеха , было очень жаль, что не было ГС.
Удачного сезона Фкатательного .
+11
-5
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Rina
Идеальный старший брат))
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Самая цитируемая и вообще недура
Петя, ждем Грея с нетерпением. Удачи тебе!
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Даша Лавренова
Ого, сколько их в семье, 5 или больше? Я знала только про 2 младших братьев
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Пахра
Пете удачи, пусть всё получится!
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На Пекин
А ведь по сюжету этой книги интересная программа могла бы получиться!
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Olga Krayz
Петя просто удивительный парень!
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private dancer
Ответ Viktoria dek
Сын маминой подруги)
Обожаю Петю, но терпеть не могу это выражение.
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