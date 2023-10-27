Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»

Теги Гран-при ФФКР Гран-при США сборная США Александр Коган Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

В ФФКР сравнили посещаемость этапов Гран-при России и США по фигурному катанию.

 

21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене.

«Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество составило зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть.

На арене «Кристалл» есть все для фигурного катания. Мы объект этот холили и лелеяли. Благодарим руководство дворца за то что они смогли сохранить здесь дух фигурного катания. Тут у нас был и предолимпийский сбор, и он принес фантастический результат.

Все фигуристы, какими бы они ни были, стремятся в этот дворец, приспособленный для фигурного катания. Такой как «Айсберг» в Сочи и считался единственным дворцом спорта, в свое время настолько подготовленным для нашего вида спорта. Здесь мы тоже способны провести любые соревнования, любого уровня», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?

22 комментария

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Gau
Смешной. Бюджетников привести - дело нехитрое. И вообще население Омска в 11 раз превышает население Аллена.
+32
-8
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Елена Назырова
Все знают как вы делаете посещаемость, как на шоу навки
+16
-9
+7
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unknownman
Не понимаю, почему всех так напрягают бесплатные билеты, даже если они и были частично? Если человека не интересует ФК, он и за бесплатно не пойдет, либо уйдет через час. Посещаемость и атмосфера в Омске действительно была классная, вроде как и порадоваться можно, если только вы не бот с соседней страны.
+12
-5
+7
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RusVector
Согнали студентов и школьников и рады! Ничего, в Красноярске новый рекорд будет, там сам министр за заполняемость отчитывается ...
+19
-13
+6
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Gau
Смешной. Бюджетников привести - дело нехитрое. И вообще население Омска в 11 раз превышает население Аллена.
Аллен является частью большого региона Даллас.
+7
-2
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Olga.t
Отличная организация соревнований была в Омске, но сдаётся мне, что не на том поле соревнуется Коган, сравнивая этапы России с международными.
+11
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Оле-Лукойе
Ответ Olga.t
Отличная организация соревнований была в Омске, но сдаётся мне, что не на том поле соревнуется Коган, сравнивая этапы России с международными.
Ему просто нужно сделать вид, что международные старты не нужны
+7
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gift...!
Так Чайковская сказала, что на трибунах было 483 зрителя...
Карл????
Кому Кащенко вызывать ?
И это все люди из руководства ФК
+4
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tanya_1111
Не поняла, а почему его впечатляет именно сравнение с США? Если они с такой слабой популярностью ФК в стране заберут у нас золото ОИ тоже впечатлится?
+7
-4
+3
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И это все о нем
Во-первых зал не был заполнен на все 100%,а значит уже не 18 тыс ,зрителей было ,во-вторых а ничего ,что часть билетов просто распространялась,уж не смешите людей своими подсчётами ,как у нас собирают зрителей давно известно.
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unknownman
Ответ Olga.t
Отличная организация соревнований была в Омске, но сдаётся мне, что не на том поле соревнуется Коган, сравнивая этапы России с международными.
По уровню спортсменов то уж тем более Россия превосходит
+4
-2
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Екатерина Пчелина
Так 483 человека или 10 тыс? Сначала договоритесь между собой!
+2
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NecoArc
Тем не менее, проводить 3 этап Гран-При на более вместительной "Платинум-арене" (где были чемпионаты России) не решились. Но оно и к лучшему - там недавно обнаружились дефекты конструкции и здание сейчас проходит экспертизу. Всё равно пришлось бы на "Кристалл" переносить.
+3
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Nga#
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как же вы смешны,пожилое управление ФФКРК
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unknownman
Ответ Olga.t
Коган говорит о количестве зрителей, а не об уровне прокатов.
Ну вы же говорите "не на том поле соревнуется", так и на других "полях" наше ФК выше
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Ливия
Так 10 тысяч или 483 человека? 😀
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Milorada K
Вы уж определитесь там: 483 или 10 тыс. Кстати, 10 тыс для ФК, которое, типа, никому не нужно без наших спортсменов, тоже нормально.
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simply A
Еще один))) Что ж вас так чужие соревы волнуют?
Ну и радуйтесь своей посещаемости, какая вам разница, что там в маленьком Техасском городке? Где есть отличный каток, на котором можно проводить международные соревнования, и где зрители закидывали спортсменов игрушками.
Насчет 10000, кстати, скорее всего вранье, судя по картинке было явно больше.
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Veronika spuria
Ответ RusVector
Согнали студентов и школьников и рады! Ничего, в Красноярске новый рекорд будет, там сам министр за заполняемость отчитывается ...
В Красноярске зал по числу место в 4 раза меньше, чем в Омске.
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Александр
Ответ unknownman
Не понимаю, почему всех так напрягают бесплатные билеты, даже если они и были частично? Если человека не интересует ФК, он и за бесплатно не пойдет, либо уйдет через час. Посещаемость и атмосфера в Омске действительно была классная, вроде как и порадоваться можно, если только вы не бот с соседней страны.
Омск, это город, где "раз в 100 лет" что-то толковое проходит... так что нормально там "на халяву" пойдут... но вот платить никто не хочет...

они вдвоём с Чайковской что-то очень напряглись в последние дни... видно спонсоры ффккр получили маркетинговые отчёты и подумывают о прекращении сотрудничества... и правильно... они "подписывались" на то, что на турнирах будут чм, че, чои, а не всякий шлак с негативным фоном, который им пытается "впарить" федра под соусом новых звёзд...

спонсоры "платят" за увеличение лояльности к бренду, чтобы все видели, как они поддерживают любимчиков, а не за то, чтобы зрители возмущались, как их любимую Трусову или Валиеву, трамбуют под какую-нибудь Акатьеву или Петросян компами, которые Юдзуру не снились за прокаты с падениями...
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