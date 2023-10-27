Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»
В ФФКР сравнили посещаемость этапов Гран-при России и США по фигурному катанию.
21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене.
«Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество составило зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть.
На арене «Кристалл» есть все для фигурного катания. Мы объект этот холили и лелеяли. Благодарим руководство дворца за то что они смогли сохранить здесь дух фигурного катания. Тут у нас был и предолимпийский сбор, и он принес фантастический результат.
Все фигуристы, какими бы они ни были, стремятся в этот дворец, приспособленный для фигурного катания. Такой как «Айсберг» в Сочи и считался единственным дворцом спорта, в свое время настолько подготовленным для нашего вида спорта. Здесь мы тоже способны провести любые соревнования, любого уровня», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?
Карл????
Кому Кащенко вызывать ?
И это все люди из руководства ФК
Ну и радуйтесь своей посещаемости, какая вам разница, что там в маленьком Техасском городке? Где есть отличный каток, на котором можно проводить международные соревнования, и где зрители закидывали спортсменов игрушками.
Насчет 10000, кстати, скорее всего вранье, судя по картинке было явно больше.
они вдвоём с Чайковской что-то очень напряглись в последние дни... видно спонсоры ффккр получили маркетинговые отчёты и подумывают о прекращении сотрудничества... и правильно... они "подписывались" на то, что на турнирах будут чм, че, чои, а не всякий шлак с негативным фоном, который им пытается "впарить" федра под соусом новых звёзд...
спонсоры "платят" за увеличение лояльности к бренду, чтобы все видели, как они поддерживают любимчиков, а не за то, чтобы зрители возмущались, как их любимую Трусову или Валиеву, трамбуют под какую-нибудь Акатьеву или Петросян компами, которые Юдзуру не снились за прокаты с падениями...