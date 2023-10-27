Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»

В ФФКР сравнили посещаемость этапов Гран-при России и США по фигурному катанию.

21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене.

«Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America (Гран-при США), где общее количество составило зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть.

На арене «Кристалл» есть все для фигурного катания. Мы объект этот холили и лелеяли. Благодарим руководство дворца за то что они смогли сохранить здесь дух фигурного катания. Тут у нас был и предолимпийский сбор, и он принес фантастический результат.

Все фигуристы, какими бы они ни были, стремятся в этот дворец, приспособленный для фигурного катания. Такой как «Айсберг» в Сочи и считался единственным дворцом спорта, в свое время настолько подготовленным для нашего вида спорта. Здесь мы тоже способны провести любые соревнования, любого уровня», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?