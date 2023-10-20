Роднина о возможном уходе Туктамышевой из спорта: «Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать»
Ирина Роднина высказалась о возможном уходе Елизаветы Туктамышевой из спорта.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Туктамышева не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.
«Мне неизвестно, почему она приняла такое решение. В спорте это нормально. Так было всегда – кто-то приходит, кто-то уходит. Или вы хотите, чтобы все катались по 17 лет, как в «Ледниковом периоде»?
Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой
Но видимо эксперты ФК считают, что сказать слова благодарности Лизе за яркую и долгую карьеру в спорте недостаточно. Отсюда и разговоры о возвращении...
Лизе огромная благодарность за её преданность фигурному катанию, тренерскому штабу и болельщикам, мы восхищались, иногда критиковали, но всё равно любили её!