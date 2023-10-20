Роднина о возможном уходе Туктамышевой из спорта: «Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать»

Теги сборная России Ирина Роднина Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о возможном уходе Елизаветы Туктамышевой из спорта.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Туктамышева не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Мне неизвестно, почему она приняла такое решение. В спорте это нормально. Так было всегда – кто-то приходит, кто-то уходит. Или вы хотите, чтобы все катались по 17 лет, как в «Ледниковом периоде»?

Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой

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3 комментария

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Olga.t
Это просто соблюдение ритуала)) Все понимают, что кататься вечно и выигрывать у молодых квадисток Лиза не сможет. Тем более, в отсутствие международных стартов.
Но видимо эксперты ФК считают, что сказать слова благодарности Лизе за яркую и долгую карьеру в спорте недостаточно. Отсюда и разговоры о возвращении...
Лизе огромная благодарность за её преданность фигурному катанию, тренерскому штабу и болельщикам, мы восхищались, иногда критиковали, но всё равно любили её!
+5
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Назар Игорь
Сидеть в депутатском кресле много лет приятно и удобно, никто не жалеет и не страдает.
+3
-1
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