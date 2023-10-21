Татьяна Мишина: «Многое понравилось в выступлении Ветлугина, но мог откатать чище. На каскаде немножко потерял»
Татьяна Мишина оценила выступление Матвея Ветлугина на этапе Гран-при России.
Ветлугин с 94,16 баллами выиграл короткую программу на этапе в Омске.
– Мне многое понравилось в его выступлении, но мог откатать чище, на каскаде немножко потерял. Хорошо выполнил тройной аксель, четверной тулуп.
– Не посчитает себя уже победителем перед произвольной?
– Нет. Не тот уровень спортсмена, чтобы так думать. Произвольная программа – определяющая. Будет бороться до конца, – сказала тренер фигуриста.
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