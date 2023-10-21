Татьяна Мишина: «Многое понравилось в выступлении Ветлугина, но мог откатать чище. На каскаде немножко потерял»

Татьяна Мишина оценила выступление Матвея Ветлугина на этапе Гран-при России.

Ветлугин с 94,16 баллами выиграл короткую программу на этапе в Омске.

– Мне многое понравилось в его выступлении, но мог откатать чище, на каскаде немножко потерял. Хорошо выполнил тройной аксель, четверной тулуп.

– Не посчитает себя уже победителем перед произвольной?

– Нет. Не тот уровень спортсмена, чтобы так думать. Произвольная программа – определяющая. Будет бороться до конца, – сказала тренер фигуриста.

Матвей Ветлугин посетил театр имени Комиссаржевской и зачитал басню Крылова «Ворона и Лисица»