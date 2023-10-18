Александр Энберт: «Туктамышева очень давно в спорте высших достижений. За это время накопилась усталость, как физическая, так и эмоциональная»

Александр Энберт считает, что у Туктамышевой накопилась усталость от соревнований.

«Лиза была на контрольных прокатах, показала две очень интересные программы. В этом сезоне у нее очень хорошая короткая. Здорово, что мы ее увидели.

Очень интересный выбор музыки и образа от Лизы. Сложно переоценить ее вклад в российское женское одиночное катание. Она провела 16 сезонов – это невероятное достижение! Большая благодарность ей от всех болельщиков и от меня за то, что так долго нас всех радовала.

Да, этот сезон Лиза пропускает. Это ее выбор. Она очень давно находится в спорте высших достижений. За это время накопилась усталость, как физическая, так и эмоциональная.

Женское одиночное катание очень конкурентное, бороться из года в год невероятно тяжело. Тем более Лиза не просто боролась, а постоянно наращивала свой технический потенциал – стабильно исполняла аксель в три с половиной оборона, в соцсетях показывала успешные попытки четверного прыжка, пыталась исполнять его на стартах.

Я рад, что у нас будет возможность увидеть Лизу в ледовых шоу. Потому что ее катание – целое искусство. У нее неповторимый стиль, которым она продолжит радовать меня и всех любителей фигурного катания», – сказал призер чемпионата мира-2019.