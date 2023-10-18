Алексей Железняков: «У Туктамышевой огромный опыт в одиночном катании. Но преподавать детям и подросткам не каждый сможет, это не так просто»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков поделился мнением о возможной тренерской карьере Туктамышевой.

– Как думаете, сможет ли Елизавета использовать этот сезон как подготовку к тренерской карьере, если у нее такое желание возникнет?

– Вполне может быть такое. Но я не могу залезть Лизе в голову и предугадать, чего она хочет.

– Но вы видите в ней тренерские задатки? Способна ли она передать свой богатый опыт новым поколениям?

– Сложный вопрос. Хороший спортсмен не всегда становится хорошим тренером. Человек должен для начала попробовать себя в новой роли, набраться опыта.

Нельзя сказать, что у спортсмена пойдет в новой профессии. Безусловно, у Лизы огромнейший опыт в женском одиночном катании. Грамотно и технически она человек подготовленный, но не каждый сможет вынести нагрузку и ответственность, не так просто преподавать детям и подросткам.

Нужно поработать, влиться, понять, хочется ли заниматься тренерством. Многие спортсмены начинали тренировать, но потом говорили: не мое.

Когда Лиза начнет тренировать, если она этого захочет, и почувствует, что значит быть тренером, тогда и решит. Выполнять задания тренера – это одно, а быть управляющим целыми группами фигуристов человеком – другое, и это не так просто, как кажется со стороны.

Дай бог ей удачи, чтобы все получилось, если она начнет тренерскую карьеру, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

1 комментарий

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Девушка Безимени
эт точно)
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