«Мы вроде бы наполовинку взрослые, осознанные. Но вторая половинка – дети-дети еще». Леонтьева и Горелкин о подходе к спорту

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин Край курая Фигурное катание

Фигуристы Леонтьева и Горелкин высказались о «взрослом» подходе к спорту.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступают в танцах на льду. 15 октября они заняли третье место на этапе Гран-при России в Уфе.

Леонтьева: Мы изменили немного программы, подкорректировали.

Горелкин: Внутренне начали подходить более по-взрослому, начали воспринимать более ответственно. По-взрослому для нас – это когда ты видишь людей, и такое ощущение, будто они парят надо льдом. И им совершенно не сложно, совершенно легко.

Леонтьева: Никто ничего не понимает, ха-ха!

Горелкин: По-взрослому – это совершенно другое взаимодействие в паре.

– По-взрослому для тебя – это как?

Леонтьева: Не знаю... В каких-то вещах мы начали больше друг друга слушать, работать над взаимоотношениями в паре, стараться слышать не только себя, а еще и второго человека. Мы вроде бы наполовинку взрослые уже такие, осознанные, как будто старше своего возраста (Леонтьевой 18 лет, Горелкину 21 год – Sports.ru). Но вот вторая половинка – там дети-дети еще.

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2 комментария

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Revery
Очень понравились Горелкины на этапе в Уфе. Яркие ребята, яркие программы.
Хочется пожелать им большой удачи в сезоне!
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Lana Kazakova
Удачи ребятам, их программа под Белоснежку и Охотника просто огонь. Или правильнее сказать под Злую королеву и Охотника.
+2
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