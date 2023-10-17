Okko покажет все турниры ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку

Okko эксклюзивно покажет все турниры ISU с сезона-23/24 до 26/27 включительно.

Подписчики сервиса смогут увидеть чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат мира по конькобежному спорту, чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира по шорт-треку, Гран-при по фигурному катанию, чемпионат мира по синхронному катанию и другие события.

Ближайшими показанными турнирами станут первый этап Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 23 октября, и первый этап Кубка мира по шорт-треку с 21 по 22 октября.

Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи.