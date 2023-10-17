Okko покажет все турниры ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию Гран-при Кубок мира шорт-трек синхронное катание Okko Фигурное катание

Okko эксклюзивно покажет все турниры ISU с сезона-23/24 до 26/27 включительно.

Подписчики сервиса смогут увидеть чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат мира по конькобежному спорту, чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира по шорт-треку, Гран-при по фигурному катанию, чемпионат мира по синхронному катанию и другие события.

Ближайшими показанными турнирами станут первый этап Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 23 октября, и первый этап Кубка мира по шорт-треку с 21 по 22 октября. 

Трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи.

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21 комментарий

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Мороженко
Ответ Лека-Лека
Из международных стартов смотреть буду только мальчиков. Остальное неинтересно. Но спасибо ОККО.
Танцы ещё интересны, да и девочки с интригой, хоть и без ультра-си.
Но пары - это бедаа.
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KMR
Ответ Товарищ Майор.
Но только платно
А бесплатный показ первого это разве показ?
тут показываем,а тут не показываем.
Девочки наше всё,а на других плевать
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Леди Брэкнелл
У Сбера часто бывают промокоды на 30, 60, 90 дней на Сберпрайм, туда Окко входит. Поищите в инете у кого нет.
+5
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Бетси Тверская
Ответ Леди Брэкнелл
У Сбера часто бывают промокоды на 30, 60, 90 дней на Сберпрайм, туда Окко входит. Поищите в инете у кого нет.
И при покупке в интернете, например на аптека.ру или лету, тоже часто предлагают промокоды на Окко в подарок
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Товарищ Майор.
Но только платно
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Snuppi
Ответ Бетси Тверская
Хорошая новость! Спасибо Окко.
Там только по платной подписке? Правильно я поняла?
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Товарищ Майор.
Но только платно
только из за фк подписываться эта реально смешно, сейчас фк стало каким та не таким азарта никакого нету. Только ЧР и ЧМ хоть какая та интрига. Безумно жалко видеть спортсменов за которых ты болел остаются без медали, как будто их путь тупо прервали. Особенно жалко девушек у них спортивный пик 3-4 года если считаем с юниоров конечно есть исключения в виде Тукты.
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Streetbor
без наших спортсменом это вызывает меньший интересен, хотя выступай наши и Окко бы не получил показ.
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Леди Брэкнелл
Ответ Бетси Тверская
И при покупке в интернете, например на аптека.ру или лету, тоже часто предлагают промокоды на Окко в подарок
Да, можно найти бесплатную подписку легко. Есть еще каналы в Телеге типа Халявщик, там часто промокоды разные в подборках.
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Бетси Тверская
Ответ Леди Брэкнелл
Да, можно найти бесплатную подписку легко. Есть еще каналы в Телеге типа Халявщик, там часто промокоды разные в подборках.
Согласна, вариантов масса - было бы желание. Окко вообще один из самых удобных онлайн-кинотеатров в плане возможности найти бесплатную подписку. На какой-нибудь Старт найти промокод гораздо сложнее.
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Товарищ Майор.
Ответ Бетси Тверская
Да, платная. Но можно найти много промокодов на бесплатную подписку в интернете. Плюс как сказали ниже, Сбер часто предлагает промокоды на 30-90 дней на Сберпрайм (Окко в него входит).
с Сберпрайм не посмотришь
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Lana74
Отличная новость, не люблю смотреть на сайте Первого канала, лично у меня он без конца виснет
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imaxim
Надеюсь на коньки пригласят Барышеву
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radio_weiss
В прошлом сезоне Матч транслировал этапы кубка и чемпионат мира по конькобежному спорту. Жаль, жаль.
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nina1212
Ответ Леди Брэкнелл
У Сбера часто бывают промокоды на 30, 60, 90 дней на Сберпрайм, туда Окко входит. Поищите в инете у кого нет.
у вас получается? Я слышала, что ФК по Сберпрайму не работает На Окко же много тарифов Какой именно прилагается к Сберпрайм?
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Бетси Тверская
Ответ Snuppi
Там только по платной подписке? Правильно я поняла?
Да, платная. Но можно найти много промокодов на бесплатную подписку в интернете. Плюс как сказали ниже, Сбер часто предлагает промокоды на 30-90 дней на Сберпрайм (Окко в него входит).
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imaxim
Ответ Snuppi
Там только по платной подписке? Правильно я поняла?
Часть трансляций будет на открытом канале. Остальное платно
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