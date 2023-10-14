Вероника Яметова планирует выступить на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Фигуристка Вероника Яметова планирует поехать на третий этап Гран-при Росссии.

Об этом сообщила ее тренер Елена Левковец.

В сентябре Яметова пропустила контрольные прокаты сборной России из-за травмы – она пробила ногу коньком.

«Мы трудимся, готовимся. Получили вызов в Красноярск. Надеюсь, все будет хорошо», – сказала тренер спортсменки.

Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 27 по 30 октября.