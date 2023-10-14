Вероника Яметова планирует выступить на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Теги сборная России женское катание Елена Левковец Вероника Яметова Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова планирует поехать на третий этап Гран-при Росссии.

Об этом сообщила ее тренер Елена Левковец.

В сентябре Яметова пропустила контрольные прокаты сборной России из-за травмы – она пробила ногу коньком. 

«Мы трудимся, готовимся. Получили вызов в Красноярск. Надеюсь, все будет хорошо», – сказала тренер спортсменки. 

Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 27 по 30 октября.

6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Жду Нику!
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Анастасия Прудникова
Маргарита В Сафронова Да! Хочется увидеть ее прокаты! Надеюсь, от травмы Вероника полностью восстановилась.
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Лия Романова
надеюсь восстановление идёт успешно и Вероника спокойно, без форсирования готовится к этапу, ждём ее
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Железная Леди
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Желаю увидеть хорошие программы и откатать на отлично.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Люблю Женьку
Ждём Вероничку! Тренера сменила, посмотрим новые программы.
кто новый тренер?
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