Татьяна Навка: «МОК подрывает все принципы олимпийского движения. Они роют себе могилу недопуском наших спортсменов»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что МОК «роет себе могилу» недопуском российских атлетов.

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов.

Российский спорт – один из самых конкурентных в мире. Во многих видах мы первые с отрывом, как в фигурном катании. А сейчас такими действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на Играх.

Сегодня фигурное катание в России на таком уровне, что скорее международные соревнования теряют в качестве, чем мы.

В остальных видах спорта наши спортсмены могут потерять навыки из-за отсутствия должной конкуренции в условиях без Олимпиады. Но в фигурном мы не теряем ничего», – сказала олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду.

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21 комментарий

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bevooch
Так ну и зачем вам МОК тогда? МОК вырыл себе могилу, там все наши недружественные страны собрались. Чемпионаты России круче любой Олимпиады. А Спартакиада Доброй Гойды будет собирать у телеэкранов миллиарды зрителей.
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Rad0
Месси уверен, что незаслуженно стал чемпионом мира, ибо сб.России не принимала участие в турнире
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Savardus
Татьяна, а что подрывает Ваш муж, который профессионально врет, оправдывает самые ужасные вещи и вообще ведет себя с людьми вокруг как царь с холопами?
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Дмитрий Воронцов
Скажите кто-нибудь Татьяне, что могилы роют в другом месте, к сожалению. А то, видимо, Татьяна не знает, хотя должна бы знать, учитывая кто ее муж...
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Vvild
Собаки лают, караван идёт...
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Cyp
А что случилось, дружная придворная семья?. Может быть кому то стоит прекратить террором заниматься?.
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Аврал
Что же вы туда так рветесь?
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Бабушка Сирануш
Собака лает, а МОК готовится к очередным ОИ
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sava k
А где - сами приползут и просить будут простить?
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bellyashe
уже второй год могилу роют, все никак не выроют
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Рома Студилов
Всем плевать на Вас , Олимпиада будет всегда, а Вы лижите дальше .
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Artur Kovas
Олимпийское движение без одной страны справится , а вот что делать в текущей ситуации спортсменам , Навка бы сказала . Менять гражданство или сидеть ждать у моря погоды?
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Mbest77
Ну касательно фигурного катания, и может быть спортивной гимнастики это имеет место быть… Но 80-90% олимпийских видов спорта так то особо и не заметят отсутствия России (((
Ну еще может быть единоборства. Но там наши дагестанцы за десятки других стран выступают и так
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Alexander Poljakov
Ответ Savardus
Татьяна, а что подрывает Ваш муж, который профессионально врет, оправдывает самые ужасные вещи и вообще ведет себя с людьми вокруг как царь с холопами?
потому что народ ему ничего сделать не может, просто молчит, вот он и ведёт себя так. послушайте, как все власть имущие общаются с гражданами.
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