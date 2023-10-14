Татьяна Навка: «МОК подрывает все принципы олимпийского движения. Они роют себе могилу недопуском наших спортсменов»

Татьяна Навка заявила, что МОК «роет себе могилу» недопуском российских атлетов.

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов.

Российский спорт – один из самых конкурентных в мире. Во многих видах мы первые с отрывом, как в фигурном катании. А сейчас такими действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на Играх.

Сегодня фигурное катание в России на таком уровне, что скорее международные соревнования теряют в качестве, чем мы.

В остальных видах спорта наши спортсмены могут потерять навыки из-за отсутствия должной конкуренции в условиях без Олимпиады. Но в фигурном мы не теряем ничего», – сказала олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду.

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