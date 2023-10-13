Приневой пересчитали баллы в произвольной программе на Гран-при России из-за неисполненного акселя. Алена сохранила серебро

Теги сборная России женское катание Алена Принева Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Алене Приневой пересчитали баллы в произвольной программе на этапе Гран-при в Уфе.

По правилам ISU, юниорки в произвольной программе должны сделать семь прыжковых элементов, один из которых – аксель. 

Контент Приневой выглядел следующим образом: четверной лутц (падение), четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – двойной сальхов (второй прыжок обнулен, так как после лутца был степ-аут), тройной флип.

Изначально судьи поставили фигуристке 132,74 балла. Новая оценка Приневой после обнуления тройного флипа – 127,44 балла. Это третье место в произвольной программе после Маргариты Базылюк (155,20 балла) и Киры Трофимовой (129,68 балла).

Итоговая сумма баллов 198,90 позволила Приневой сохранить второе место.

У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения

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9 комментариев

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Алексей Токарев
Пусть они себе отдельного человека, который буде считать количество прыжков, наймут. Организация этого этапа Гран-при стоила 20 миллионов рублей, а снимают с одной камеры и ошибаются при подсчёте.
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KMR
Ответ Адриана
Хорошо, что удалось сохранить серебро, уже не первый раз такое происходит с Алёной, наверное пора сделать" работу над ошибками."
Может судьям пора сделать работу нормально?
+7
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+6
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Адриана
Хорошо, что удалось сохранить серебро, уже не первый раз такое происходит с Алёной, наверное пора сделать" работу над ошибками."
+4
-1
+3
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Anna Stefan
Ответ Адриана
Хорошо, что удалось сохранить серебро, уже не первый раз такое происходит с Алёной, наверное пора сделать" работу над ошибками."
Да, на серебро-то она накатала, но правила надо соблюдать, раз уж они есть.
+4
-1
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Anna
Что не так с судьями? Это не гое, не компоненты, где можно ставить на усмотрение. О каком профессионализме можно говорить, если они не замечают отсутствие обязательного элемента. Всех бы их переучиваться отправить
+4
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Ягун Ягунини
И смех и грех
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Док Аксель
Организация, проведение и трансляция первого этапа ГП из Уфы мягко говоря хреновая, грубо говоря, оставляет желать лучшего. Судьи уже не первый раз прокалываются при выставлении оценок, где спортсмены нарушают правила исполнения обязательных прыжков или допустимого их количества в программе.
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Адриана
Ответ KMR
Может судьям пора сделать работу нормально?
Этим давно пора, естественно, но у Алёны это не первый раз, мудрит с прыжками.
0
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