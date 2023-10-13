Приневой пересчитали баллы в произвольной программе на Гран-при России из-за неисполненного акселя. Алена сохранила серебро

Алене Приневой пересчитали баллы в произвольной программе на этапе Гран-при в Уфе.

По правилам ISU, юниорки в произвольной программе должны сделать семь прыжковых элементов, один из которых – аксель.

Контент Приневой выглядел следующим образом: четверной лутц (падение), четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – двойной сальхов (второй прыжок обнулен, так как после лутца был степ-аут), тройной флип.

Изначально судьи поставили фигуристке 132,74 балла. Новая оценка Приневой после обнуления тройного флипа – 127,44 балла. Это третье место в произвольной программе после Маргариты Базылюк (155,20 балла) и Киры Трофимовой (129,68 балла).

Итоговая сумма баллов 198,90 позволила Приневой сохранить второе место.

У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения