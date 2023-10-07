Евгений Рукавицын: «У Даниеляна непростая ситуация со здоровьем. Несмотря на это, он идет вперед, прогрессирует»

Евгений Рукавицын рассказал, что Артур Даниелян испытывает проблемы со здоровьем.

Фигурист занял 11-е место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Да, результат не удовлетворил, но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем. Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что все на контроле, Артур выполняет все предписания врачей, но ситуация, к сожалению, непростая.

Летом был просвет, он почувствовал себя легко, пошел вперед, но отпустить себя на полную катушку еще не может себе позволить. Тем не менее понимание, что мы справимся, есть. Несмотря на все это, он идет вперед, прогрессирует.

хочет большего, и это здорово. Но на данном этапе форсировать его подготовку не считаю возможным, нужно двигаться постепенно. Последнего слова в фигурном катании он еще не сказал», – сказал тренер серебряного призера ЧЕ-2020.