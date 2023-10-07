Евгений Рукавицын: «У Даниеляна непростая ситуация со здоровьем. Несмотря на это, он идет вперед, прогрессирует»

Теги сборная России мужское катание Евгений Рукавицын Мемориал Панина Артур Даниелян Фигурное катание

Евгений Рукавицын рассказал, что Артур Даниелян испытывает проблемы со здоровьем.

Фигурист занял 11-е место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Да, результат не удовлетворил, но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем. Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что все на контроле, Артур выполняет все предписания врачей, но ситуация, к сожалению, непростая.

Летом был просвет, он почувствовал себя легко, пошел вперед, но отпустить себя на полную катушку еще не может себе позволить. Тем не менее понимание, что мы справимся, есть. Несмотря на все это, он идет вперед, прогрессирует.

Артур хочет большего, и это здорово. Но на данном этапе форсировать его подготовку не считаю возможным, нужно двигаться постепенно. Последнего слова в фигурном катании он еще не сказал», – сказал тренер серебряного призера ЧЕ-2020.

3 комментария

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Джонни
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Док Аксель
Будем надеяться, что с помощью специалистов Артур справится со своими проблемами и выйдет на уровень высокой готовности и мастерства. Здоровья и удачи !
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Mari Gams
Артуру здоровья ,преодолеть все трудности и добиться высоких результатов в ФК
Удачи ,Артур !
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