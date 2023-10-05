Мемориал Панина. Меренкова и Галимов выиграли короткую программу у юниоров, Блинкова и Карпов – 2-е

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Варвара Черемных Даниил Бутенко Алексей Карпов Анна Москалева Вероника Меренкова Даниль Галимов София Казинс Евгения Башина Дмитрий Шеремет Артем Родзянов Фигурное катание

Меренкова и Галимов лидируют после короткой программы у юниоров на мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Пары

Юниоры

Короткая программа

1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,78

2. Алиса Блинкова – Алексей Карпов – 60,20

3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 59,98

4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 59,56

5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 53,96

6. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 53,67

7. София Казинс – Александр Брегей – 50,76

8. Валерия Петрова – Максим Логвиненко – 41,10

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