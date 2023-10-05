Мемориал Панина. Меренкова и Галимов выиграли короткую программу у юниоров, Блинкова и Карпов – 2-е
Меренкова и Галимов лидируют после короткой программы у юниоров на мемориале Панина.
Санкт-Петербург
Пары
Юниоры
Короткая программа
1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,78
2. Алиса Блинкова – Алексей Карпов – 60,20
3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 59,98
4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 59,56
5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 53,96
6. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 53,67
7. София Казинс – Александр Брегей – 50,76
8. Валерия Петрова – Максим Логвиненко – 41,10
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