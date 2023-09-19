Александра Трусова: «Самое удобное платье – олимпийская «Круэлла», а самое красивое – голубое для номера под живое исполнение Киркорова»

Александра Трусова рассказала о своих костюмах для соревнований и шоу.

– Когда начинают шить костюм к программе?

– Мы никогда задолго не шили. Искать какие-то варианты – наверное, где-то за месяц, это если к соревнованиям. Ольга Рябенко может сшить за ночь. Зависит от того, сколько времени есть.

– Минимальный срок, за который тебе сшили наряд?

– Одна ночь. Мне нужно было платье для выступления с Димой Михайловым на показательном номере. Поставили впритык к отъезду на шоу.

Я позвонила Ольге, говорю: мне срочно нужно платье. У нее всегда есть мои мерки, и она за ночь сшила платье. Оно очень удобное, очень хорошо сидит. И ни одной примерки не было.

– Как много примерок бывает до финальной версии платья?

– Две или одна. Или вообще без примерок, когда надо срочно. Примерки мы делаем, если какое-то сложное платье на показательный номер, где надо что-то снять, расстегнуть. Очень часто я без примерок.

– Бывали ли наряды, от которых ты отказывалась?

– В сезоне, когда я каталась у Евгения Викторовича Плющенко, мы искали разных дизайнеров. С одной девушкой работали, и она одно платье переделывала, от одного я отказалась – мы сделали у другой.

– Есть ли у тебя любимый цвет наряда?

– Мне, в принципе, на себе нравится очень много цветов. Я даже не мерила, чтобы прямо мне не понравилось. Очень нравится бордовый.

– Стразы, перья, блестки, градиент, минимализм – выбери что-то одно?

– У меня бывает из крайности в крайность. Иногда такое хочу, иногда такое. То есть не бывает такого, что у меня один какой-то стиль. Всегда по-разному.

– Самое удобное и самое красивое из твоих платьев?

– По удобству – олимпийская «Круэлла». Это самое удобное платье, поэтому я его потом обратно вернула. А по красоте... Очень красивое сейчас было на «Щелкунчике», бордовое.

И голубое с длинной юбкой, номер у нас был под живое исполнение Филиппа Киркорова. Очень нравится, – сказала Трусова в программе «Прокат Show» на Okko Sport.

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