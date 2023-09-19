Александра Трусова: «Самое удобное платье – олимпийская «Круэлла», а самое красивое – голубое для номера под живое исполнение Киркорова»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о своих костюмах для соревнований и шоу.

– Когда начинают шить костюм к программе?

– Мы никогда задолго не шили. Искать какие-то варианты – наверное, где-то за месяц, это если к соревнованиям. Ольга Рябенко может сшить за ночь. Зависит от того, сколько времени есть.

– Минимальный срок, за который тебе сшили наряд?

– Одна ночь. Мне нужно было платье для выступления с Димой Михайловым на показательном номере. Поставили впритык к отъезду на шоу.

Я позвонила Ольге, говорю: мне срочно нужно платье. У нее всегда есть мои мерки, и она за ночь сшила платье. Оно очень удобное, очень хорошо сидит. И ни одной примерки не было.

– Как много примерок бывает до финальной версии платья? 

– Две или одна. Или вообще без примерок, когда надо срочно. Примерки мы делаем, если какое-то сложное платье на показательный номер, где надо что-то снять, расстегнуть. Очень часто я без примерок. 

– Бывали ли наряды, от которых ты отказывалась?

– В сезоне, когда я каталась у Евгения Викторовича Плющенко, мы искали разных дизайнеров. С одной девушкой работали, и она одно платье переделывала, от одного я отказалась – мы сделали у другой.

– Есть ли у тебя любимый цвет наряда?

– Мне, в принципе, на себе нравится очень много цветов. Я даже не мерила, чтобы прямо мне не понравилось. Очень нравится бордовый.

– Стразы, перья, блестки, градиент, минимализм – выбери что-то одно?

– У меня бывает из крайности в крайность. Иногда такое хочу, иногда такое. То есть не бывает такого, что у меня один какой-то стиль. Всегда по-разному.

– Самое удобное и самое красивое из твоих платьев?

– По удобству – олимпийская «Круэлла». Это самое удобное платье, поэтому я его потом обратно вернула. А по красоте... Очень красивое сейчас было на «Щелкунчике», бордовое. 

И голубое с длинной юбкой, номер у нас был под живое исполнение Филиппа Киркорова. Очень нравится, – сказала Трусова в программе «Прокат Show» на Okko Sport.  

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20 комментариев

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Amneris
Платье под "Круэллу" было классным: простым, стильным и безумно спортивным. По-моему, самый лучший образ и программа Саши за все годы.
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tanya_1111
На счет бордового, мне тоже оно очень понравилось, спортс могли бы и фото приложить.
+17
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antrrap
Круелла - одна из любимых моих программ
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Wiley Fox
Киркорова живое исполнение есть на Ютьюбе

Там отдышка и отрывистый лай

Он лет сто под фанеру прет
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Наталья Карлова
Мне Саша очень нравилась в комбинезоне!
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Тайга86
Саше многое идет, но мне почему-то более всего нравилось лаконичное черное под кожу, в котором она катала в ожидании основного. В нем она была очень стильной, харАктерной. Супер-эффект. И комбезы, которые далеко не всем идут, на Саше смотрятся влитыми, подчеркивая ее отличную спортивную фигуру. А так да, у всех девушек наверное есть и любимое, и удобное, и напоминающее о каких-то событиях в жизни. И чем их больше, тем лучше настроение)
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tanya_1111
Ответ Руслан Карелов
У Саши всегда безумно красивые платья
Мне еще в юниорах ее черное платье с белыми бусинами нравилось всегда.
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Сергей Жарковский
Конечно бордо это Сашин цвет!
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vanessa2021
Ответ tanya_1111
На счет бордового, мне тоже оно очень понравилось, спортс могли бы и фото приложить.
Бордовое блатье прошлого сезона было вообще шик! Очень элегантное, стильное, очень шло Саше
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
На счет удобства не в курсе, но юниорские комбезы шик , блеск, красота. И очень шли ей , платья тоже были красивые. Теперь , прибавила в весе , и даже в платьях смотрится грубо. Надо держать форму.
Кому надо?
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Lapo Elkann
Ответ tanya_1111
Кому надо?
Для шоу надо. нет ?
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Олег Васильев
Ответ tanya_1111
Кому надо?
Валиевой
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Alia O
Ответ Lapo Elkann
Для шоу надо. нет ?
Ну, т.е когда Янка говорит так о ками - это огоспаде ребенка шеймят. А когда вы говорите такое о сашке - это прям норм и хорошо?
Ппц двойные стандарты у людей.
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Natalia Solomakha
Бордовое для Мари в "Щелкунчике" очень удачное, интересное и по стилистике подходит.
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Lanna
Ответ tanya_1111
Мне еще в юниорах ее черное платье с белыми бусинами нравилось всегда.
Точно, оно вообще одно из лучших платьев у тшт, обычно все платья у них с перебором декоративных элементов, а то черное элегантное.
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JL JL
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Руслан Карелов
У Саши всегда безумно красивые платья
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