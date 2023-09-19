Александра Трусова: «В моем случае в программе 100 процентов от хореографа и ноль – от меня. Какие-то свои движения предлагаю очень редко»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова ответила на вопросы о подготовке фигуристов к сезону.

– В какой момент начинается постановка программ на новый сезон? 

– Во всех группах по-разному. Я была во многих тренерских штабах, и везде по-разному начинали ставить программы. Кто-то готовится с конца сезона, до отдыха все поставили или начали ставить. Кто-то ставит на сборах. 

– Кто предлагает музыку для программ?

– Для программ обычно тренер подбирает, чаще всего, и приносит тебе на согласование. Если тебе нравится, то оставляют. Если нет, то еще ищут. 

– Всегда ли ты соглашалась с предложенной музыкой?

– Да, чаще соглашалась. Но была музыка, о которой я сказала – нет, такую я не хочу, хочу немножко другую.

– За кем финальное решение по выбору музыки?

– Ну, это, наверное, совместное больше решение. Но если категорически не нравится мне, но нравится тренерам, то всегда будут искать новую. То есть не бывает такого, что я катаю то, что мне не нравится.

– Бывали ли случаи в твоей карьере, когда ты отказывалась от программы в пользу другой?

– В олимпийский сезон произвольная была другая. Мне предлагали другую. Я попросила «Круэллу». 

– Была ли программа, музыку к которой выбрала именно ты? 

– Да, короткая в прошлом сезоне (Indila – Ainsi bas la vida). Я пришла сразу с музыкой, попросила под эту поставить, всем понравилось. Мне очень нравилась программа. 

– Хореограф, с которым тебе хотелось бы поработать?

– Я люблю с разными специалистами, так, чтобы прямо назвать, не могу. Вообще очень хотела всегда попробовать с разными хореографами, постановщиками. У всех разный взгляд, разное видение, это очень интересно пробовать. 

– Сколько в процентном соотношении в программе от тренера, а сколько от спортсмена?

– В моем случае 100 процентов от хореографа и 0 процентов от меня. Спрашиваю, как мне точно сделать.

Просто в те движения, которые поставили, вкладываю себя. Какие-то свои движения могу предложить, но очень-очень редко. Давайте так: 99% от хореографа и один мой. 

– Какое танцевальное направление ты бы внедрила в подготовку?

– Мне кажется, на льду уже много чего делали. Наверное, интересно было бы паппинг (стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора – Sports.ru).

Но паппинг, мне кажется, настолько сложный вид танцев, что я даже не знаю, кто может хорошо его исполнить на льду, – сказала Трусова в программе «Прокат Show» на Okko Спорт.   

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6 комментариев

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Татьяна Вересова
Какое интересное интервью, небанальные и интересные вопросы
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Е...С
Интересные вопросы и очень честные ответы Саши, без пустого жеманства.
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L1berty
Потому что Александра спортсменка, а не балерина
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-1
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Irina037
Главный вопрос,Саша,мы тебя увидим на соревнованиях?
Очень тебя не хватает
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RusVector
А самое главное то и не спросили!
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Peter Varfolomeyev
Неожиданное интервью. Саша наконец-то отвечает что-то сама, а не по методичке. Это сразу видно.
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