Татьяна Тарасова: «Программы Валиевой – отличные. Она показала все, что смогла»
Татьяна Тарасова назвала отличными новые программы Камилы Валиевой.
Сегодня на контрольных прокатах в Москве фигуристка исполнила короткую программу под песню I See Red, произвольную – в образе из фильма «Черная пантера».
«Мне очень понравились контрольные прокаты, видно, кто что готовит на сезон, чем занимается.
Что касается Валиевой, меня часто о ней спрашивают, но у нас есть ведь много и других хороших девочек.
Я была рада увидеть Камилу на льду, ее новые короткую и произвольную программы, программы отличные. Она показала все, что смогла», – сказала заслуженный тренер СССР.
Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы
По уровню мало кто был лучше.