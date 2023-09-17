Татьяна Тарасова: «Программы Валиевой – отличные. Она показала все, что смогла»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала отличными новые программы Камилы Валиевой.

Сегодня на контрольных прокатах в Москве фигуристка исполнила короткую программу под песню I See Red, произвольную – в образе из фильма «Черная пантера».

«Мне очень понравились контрольные прокаты, видно, кто что готовит на сезон, чем занимается.

Что касается Валиевой, меня часто о ней спрашивают, но у нас есть ведь много и других хороших девочек.

Я была рада увидеть Камилу на льду, ее новые короткую и произвольную программы, программы отличные. Она показала все, что смогла», – сказала заслуженный тренер СССР.

Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Валиева была главной звездой этих ОП. Будет по сезону улучшаться , будет и лидером.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fewral
У нее по каждому поводу спрашивают, интересно, что она ответила про Раммштайн?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetlana Yablonskaya
"Всё, что смогла" - очень корректный комментарий, даже непривычно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все маленькие девочки падали на прыжках, но Камила все выполнила. Она была очень впечатляющей.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
А другие показали то , чего не могут ?
По уровню мало кто был лучше.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Ками справилась. Это уже входит в привычку. Скорее удивишься какому-то провалу на старте от нее. Каждый выход - феерия.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий