Татьяна Тарасова: «Программы Валиевой – отличные. Она показала все, что смогла»

Татьяна Тарасова назвала отличными новые программы Камилы Валиевой.

Сегодня на контрольных прокатах в Москве фигуристка исполнила короткую программу под песню I See Red, произвольную – в образе из фильма «Черная пантера».

«Мне очень понравились контрольные прокаты, видно, кто что готовит на сезон, чем занимается.

Что касается Валиевой, меня часто о ней спрашивают, но у нас есть ведь много и других хороших девочек.

Я была рада увидеть Камилу на льду, ее новые короткую и произвольную программы, программы отличные. Она показала все, что смогла», – сказала заслуженный тренер СССР.

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