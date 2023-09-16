Алена Косторная: «Мне в шутку предложили выйти на разминку в одиночном катании. А я буду еще и в танцах, чего мелочиться?»
Косторная пошутила, что может выступить на контрольных прокатах в трех видах.
С начала этого года Косторная выступает с парном катании с Георгием Куницей. Сегодня они представили короткую программу в «Мегаспорте».
«Было волнительно, но мы старались. Два часа назад мне в шутку предложили выйти на вторую разминку в одиночном.
А я вообще буду в трех видах. Еще и в танцах! Чего мелочиться?» – сказала Косторная.
«Мы разводимся», – в шутку заявила фигуристка в ответ на вопрос, каково ей выступать в паре.
«На самом деле все хорошо», – сказал Куница.
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа
Удачи завтра в ПП, пусть все элементы получатся.