Алена Косторная: «Мне в шутку предложили выйти на разминку в одиночном катании. А я буду еще и в танцах, чего мелочиться?»

Теги сборная России пары Георгий Куница контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

Косторная пошутила, что может выступить на контрольных прокатах в трех видах.

С начала этого года Косторная выступает с парном катании с Георгием Куницей. Сегодня они представили короткую программу в «Мегаспорте». 

«Было волнительно, но мы старались. Два часа назад мне в шутку предложили выйти на вторую разминку в одиночном.

А я вообще буду в трех видах. Еще и в танцах! Чего мелочиться?» – сказала Косторная. 

«Мы разводимся», – в шутку заявила фигуристка в ответ на вопрос, каково ей выступать в паре.

«На самом деле все хорошо», – сказал Куница.

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Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Алёнка, раз выбрала парное, то на нём сосредочься. А если душа просит, то можно в шоу и как одиночница кататься.
Удачи завтра в ПП, пусть все элементы получатся.
+14
-1
+13
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Eidolon
А я не удивилась бы
+10
-2
+8
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Olga1212
Может где-то в одном четко закрепиться
+2
0
+2
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a.a.t.
Ответ tanygavr
В танцах Алена бы скользила лучше всех, но вот только ростом для этого вида не вышла. Если только с Колядой в паре.
О, это была бы мечта)
+2
0
+2
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tanygavr
В танцах Алена бы скользила лучше всех, но вот только ростом для этого вида не вышла. Если только с Колядой в паре.
+1
0
+1
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