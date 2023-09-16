Алена Косторная: «Мне в шутку предложили выйти на разминку в одиночном катании. А я буду еще и в танцах, чего мелочиться?»

Косторная пошутила, что может выступить на контрольных прокатах в трех видах.

С начала этого года Косторная выступает с парном катании с Георгием Куницей. Сегодня они представили короткую программу в «Мегаспорте».

«Было волнительно, но мы старались. Два часа назад мне в шутку предложили выйти на вторую разминку в одиночном.

А я вообще буду в трех видах. Еще и в танцах! Чего мелочиться?» – сказала Косторная.

«Мы разводимся», – в шутку заявила фигуристка в ответ на вопрос, каково ей выступать в паре.

«На самом деле все хорошо», – сказал Куница.

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